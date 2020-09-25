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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Счетная палата предупредила о росте бедности в стране

Счетная палата России предупредила о рисках невыполнения национальной цели по снижению бедности в два раза к 2030 года. В экономическом мониторинге ведомства говорится, что уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на 1 п.п. по сравнению с прошлым кварталом до 13,5%.В источнике
С чего всё началось
Рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели по снижению в 2 раза количества малоимущих в стране к 2030 году, сообщается
 в экономическом мониторинге Счетной палаты.
Вести.Ru04:04
Подробнее о событии
Царьград

В России посчитали бедных. Увидев результат, эксперт лишь развёл руками: "Ну смешно же!"

Царьград13:02
Вести.Ru

Счетная палата предупредила о росте бедности в стране

Вести.Ru04:04
ТАСС

Счетная палата заявила, что рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели

ТАСС20:19
Говорит Москва

Счётная палата сообщила о росте уровня бедности в России

Говорит Москва00:48
ИА Красная Весна

Счетная палата сообщила, чем угрожает рост бедности в России

ИА Красная Весна22:08
News.ru

Счётная палата отметила рост уровня бедности в России

News.ru20:45
Znak.com

Счетная палата рассказала о росте бедности в России и связанных с ним рисках

Znak.com03:49

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Интерфакс15:24
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Воробьев раскритиковал возможное приглашение Манджукича в «Локомотив»

Руководство московского "Локомотива" не работает на перспективу, рассматривая вариант с приглашением хорватского форварда Марио Манджукича, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев.
РИА Новости14:55

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
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Конор Макгрегор заявил, что следующий бой проведет против Мэнни Пакьяо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что следующий свой бой проведет против чемпиона мира по боксу в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо.
РИА Новости15:26

СК предъявил обвинение сыну бывшего вице-губернатора Брянской области по делу о ДТП

Следователи предъявили обвинение Максиму Резунову, сыну бывшего вице-губернатора Брянской области и предполагаемому виновнику ДТП с тремя автомобилями, в котором погиб один человек.
ТАСС13:56
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Боррель призвал Зеленского не воспринимать Евросоюз как банкомат

Евросоюз не является для Украины благотворительной организацией или банкоматом, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Ведомости13:31
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Минпромторг РФ заключил контракт с китайским автопроизводителем Haval

Специальный инвестиционный контракт с российским филиалом китайского автоконцерна Great Wall подписало Министерство промышленности и торговли РФ, сообщает 25 сентября пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна15:47

В ВОЗ рекомендовали не злоупотреблять витаминами в период пандемии

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья» в пятницу рекомендовала не злоупотреблять витаминами в период активного распространения инфекций.
Парламентская газета15:19
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Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей

Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей Челябинский областной суд отказался рассматривать уголовное дело о взятке в размере 3 млрд руб. депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой.
Коммерсантъ09:16
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В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАСС11:06
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