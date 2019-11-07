Общество
Российская газетаСчетная палата предупредила о сокращении населения России
На первое сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи человек меньше, чем в начале года. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 76 процентов.
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Остановить уменьшение численности населения удастся только после 2030 года
Эхо Москвы в Кирове04 ноября в 08:07
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Футбол
«Побольше бы нам таких руководителей!» Какой след оставила в российском футболе Ольга Смородская?
Смородская возглавляла «Локомотив» шесть лет и еще почти две недели сверху (29 июля 2010 — 10 августа 2016).
Матч ТВ 01:00
Армия и оружие
Минобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа
Минобороны России закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота (ТОФ).
Известия 02:22
Политика
Россия и Казахстан определили границу между странами
Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента.
РИА Новости 02:29
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса 05 ноября в 17:09
Политика
Украина закрыла КПП на границе с Крымом
BFM.ru 02:35
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Политика
Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».
ФедералПресс вчера в 14:25
Общество
РКН удалил оскорбительное изображение триколора с сайта LiveInternet
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России потребовал удалить оскорбительное изображение флага России со страницы портала LiveInternet.ru.
Ридус 03:16
Экономика
Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 12%
Чистая прибыль «Ростелекома» в третьем квартале 2019 года увеличилась на 12% до 6,4 млрд руб. по сравнению с 5,7 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в отчётности компании по МСФО.
Rambler News Service 01:09
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом
Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
RT на русском 02:08
Происшествия
Десять человек госпитализированы после отравления угарным газом в Югре
Десять человек были госпитализированы в Ханты-Мансийске после отравления угарным газом, в том числе восемь детей.
REGNUM вчера в 23:34
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Спорт
Президент WADA не видит виновности РУСАДА в манипуляциях с допингом
Президент WADA Крейг Риди считает, что РУСАДА в нынешнем виде не является виновным в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, сообщает РИА «Новости».
ProstoProSport 02:38
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, запечатлевших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
Российская газета 02:10
Футбол
Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не сыграет в последних матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
Sport24.ru 02:34
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Политика
В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии
Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 02:22
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Хоккей
«Авангард» показал макет новой ледовой арены в Омске
Хоккейный клуб «Авангард» представил макет нового ледового комплекса «Арена-Омск», который планируется построить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.
Коммерсантъ Новосибирск 02:43