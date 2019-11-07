Общество

Российская газетаРоссийская газетаСчетная палата предупредила о сокращении населения России

На первое сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи человек меньше, чем в начале года. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 76 процентов.
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Счётная палата предупредила о рисках сокращения населения России

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В России, по данным Счётной палаты, четвёртый год подряд ускоряется естественная убыль населения

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Счетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения

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Названы две причины, почему в России четыре года подряд сокращается население

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Московский Комсомолец00:38

В России четвертый год подряд ускоряется убыль населения

Газета.Ru04:02

Вымирание бизнеса в России

ИА Хакасия03 ноября в 17:51
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На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

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