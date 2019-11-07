Общество
Российская газетаСчетная палата предупредила о сокращении населения России
На первое сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи человек меньше, чем в начале года. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 76 процентов.
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Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Российская газета 02:00
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк высказалась о сборе денег на лечение
Семья Анастасии Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы.
Рамблер 00:11
Футбол
«Побольше бы нам таких руководителей!» Какой след оставила в российском футболе Ольга Смородская?
Смородская возглавляла «Локомотив» шесть лет и еще почти две недели сверху (29 июля 2010 — 10 августа 2016).
Матч ТВ 01:00
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi на специальном мероприятии продемонстрировала свои первые умные часы Mi Watch.
News.ru 05 ноября в 03:38
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Спорт
Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории
Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ 03:50
Технологии
«Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей
Госкорпорация "Росатом" заявила о проекте по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
Народные новости 04:54
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество
Украина временно закрывает КПП на границе с Крымом
REGNUM 05 ноября в 13:49
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 31 октября в 19:02
Общество
В Росстате назвали регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Самой низкой оказалась зарплата учителя в Северной Осетии – около 22 тыс. рублей.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:15
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией
Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
RT на русском 03:39
Космос
Ученые предположили, что Вселенная может иметь форму планеты
Ученые предположили, что наша Вселенная вполне может иметь не плоскую растягивающуюся в разные стороны форму, а форму шара, как, например, наша Земля.
Ferra 05 ноября в 09:56
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Происшествия
В Томской области избили врача за констатацию смерти пациента
Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины, однако появившийся родственник покойного потребовал продолжать оказывать пациенту медицинскую помощь.
Московский Комсомолец 03:53
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Наука
Предложена новая теория дежавю
Исследователи в ходе экспериментов выдвинули теорию о том, почему дежавю сопровождается не только чувством предсказания произошедшего, но и твердым ощущением того, что это явление должно произойти.
Индикатор 03:35
Кино
Вышел документальный фильм про Децла от Романа Супера
Журналист Роман Супер выпустил первую серию документального фильма о Кирилле Толмацком, известном как рэпер Децл.
News.ru 04:20
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Общество
В розничных магазинах полностью распродали смартфоны «Яндекс.Телефон»
Розничные сети полностью распродали смартфоны "Яндекс.Телефон", пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".
Интерфакс 02:34
Хоккей
Панарин получил два очка в победной встрече «Рейнджерс» на НХЛ
Московский Комсомолец 00:05
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в России к концу недели
В Красноярске днем в конце недели ожидается до -14 градусов, ночью до -18.
Известия 03:45
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14