Общество
Российская газетаСчетная палата предупредила о сокращении населения России
На первое сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи человек меньше, чем в начале года. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 76 процентов.
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Даже мигранты не помогли. Счетная палата предупреждает о сокращении населения России
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