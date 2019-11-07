Общество
Российская газетаСчетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
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Футбол
Быстров призвал устроить «темную» одному из игроков «Локомотива» после поражения от «Ювентуса»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что в поражении «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов виноват Мурило.
Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* (ИГ — запрещена в РФ и ряде стран) из Афганистана.
Шоу-бизнес
Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной
Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Армия и оружие
Американский F-16 «уронил» в Японии учебную ракету
Истребитель F-16 американских ВВС «обронил» учебную ракету во время тренировочного полета в префектуре Аомори, Япония.
Политика
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Армия и оружие
Для ТОФ модернизируют три малых ракетных корабля
Минобороны РФ закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Наука
Российские ученые обнаружили связь черных дыр с квантовой материей
Российские ученые доказали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Политика
Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту
Общество
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Происшествия
Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными
Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Интернет
В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
Общество
Средний класс оказался самым закредитованным в России
В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Политика
В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии
Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Транспорт
В центре Москвы ограничат движение из-за торжественного марша
До полудня ограничат проезд по Моховой улице по одной полосе.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк высказалась о сборе денег на лечение
Семья Анастасии Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы.