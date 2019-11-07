Общество

Российская газетаРоссийская газетаСчетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
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В Счетной палате предрекли вымирание россиян

Национальная служба новостей00:07

В Счетной палате рассказали о риске сокращения населения России

REGNUM00:15

Счетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения

Коммерсантъвчера в 20:39

Счетная палата предупредила о проблемах с ростом населения России

URA.Ruвчера в 22:09

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Ведомостивчера в 20:06

Счетная палата предупредила о риске недостижения цели по росту населения

РБКвчера в 19:33

Счетная палата видит риск недостижения цели по устойчивому росту населения

ТАССвчера в 16:40
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Футбол

Быстров призвал устроить «темную» одному из игроков «Локомотива» после поражения от «Ювентуса»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что в поражении «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов виноват Мурило.
Матч ТВ 01:21
Происшествия

В Таиланде утонул турист из России

Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* (ИГ — запрещена в РФ и ряде стран) из Афганистана.
Газета.Ru вчера в 05:46
Шоу-бизнес

Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной

Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today вчера в 10:06
Армия и оружие

Американский F-16 «уронил» в Японии учебную ракету

Истребитель F-16 американских ВВС «обронил» учебную ракету во время тренировочного полета в префектуре Аомори, Япония.
REGNUM вчера в 23:13
Происшествия

Взрыв машины с российско-украинским бизнесменом в Киеве попал на видео

РБК вчера в 18:53
Политика

В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
RT на русском 01:09
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Армия и оружие

Для ТОФ модернизируют три малых ракетных корабля

Минобороны РФ закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
Российская газета 01:02
Политика

В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Армия и оружие

Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Армия и оружие

СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты

Известия вчера в 13:56
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 05 ноября в 16:21
Наука

Российские ученые обнаружили связь черных дыр с квантовой материей

Российские ученые доказали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Профиль 05 ноября в 09:15
Политика

Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту

Известия вчера в 18:03
Общество

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 05 ноября в 07:35
Экономика

Эксперты рассказали об изменении цены на отели в Турции

Известия 00:10
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии

Дума ТВ вчера в 05:44
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Происшествия

Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными

Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия вчера в 15:33
Интернет

В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Gazeta.SPb вчера в 18:20
Общество

Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Общество

Средний класс оказался самым закредитованным в России

В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.
BFM.ru 01:08
Политика

Азербайджан вручил послу России ноту протеста

Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС вчера в 09:31
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма 05 ноября в 19:55
Политика

В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии

Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Транспорт

В центре Москвы ограничат движение из-за торжественного марша

До полудня ограничат проезд по Моховой улице по одной полосе.
Говорит Москва 00:44
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк высказалась о сборе денег на лечение

Семья Анастасии Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы.
Рамблер 00:11
Как работают Яндекс.Новости?
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