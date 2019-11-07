Общество

Российская газетаРоссийская газетаСчетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
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В Счетной палате предрекли вымирание россиян

Национальная служба новостей00:07

В Счетной палате рассказали о риске сокращения населения России

REGNUM00:15

Счетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения

Коммерсантъвчера в 20:39

Счетная палата: В России четвертый год подряд сокращается население

URA.Ruвчера в 22:09

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Ведомостивчера в 20:06

Счетная палата предупредила о риске недостижения цели по росту населения

РБКвчера в 19:33

Счетная палата видит риск недостижения цели по устойчивому росту населения

ТАССвчера в 16:40
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Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете

Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
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Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 05 ноября в 10:42
Происшествия

Российский паром сел на мель около Стокгольма

РИА Новости вчера в 13:57
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
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Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество

В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости

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Lenta.ru вчера в 10:12
Общество

Электрический пикап Tesla представят 21 ноября

Глава бренда сообщил в своём Твиттере, что электрический внедорожник будет представлен в Лос-Анджелесе 21 ноября.
За рулем Кубань вчера в 23:07
Политика

«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя

Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Технологии

Росатом запускает масштабный проект по созданию квантового компьютера

Госкорпорация "Росатом" запустила масштабный проект по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
ТАСС Наука вчера в 17:01
Армия и оружие

Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ

Министерство обороны прорабатывает вопрос модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Армия и оружие

Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию

Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.
Lenta.ru 01:29
Политика

СМИ назвали кураторов группы «капитанов бизнеса» от России и США

Россия и США назначили ответственных за начало работы группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству двух стран, предложенную президентом Владимиром Путиным в 2018 году.
РБК 00:16
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Детройт» в матче НХЛ, Панарин набрал два очка

РИА Новости вчера в 23:33
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Политика

В ООН приняли российскую резолюцию по контролю над вооружениями

В ходе заседания Первого комитета ГА ООН (курирует вопросы разоружения) был практически единогласно одобрен проект российской резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, сообщает ТАСС.
Московский Комсомолец вчера в 17:07
Политика

Уголовное дело о госизмене возбудили против Виталия Кличко

Уголовное дело о государственной измене и хищении денег возбудили в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Общество

Средний класс оказался самым закредитованным в России

В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.
BFM.ru 01:08
Происшествия

Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными

Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия вчера в 15:33
Интернет

В WhatsApp изменились настройки приватности

В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп.
РИА Новости 01:10
Политика

Азербайджан вручил послу России ноту протеста

Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС вчера в 09:31
Футбол

«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря

Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
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Политика

Путин и Токаев встретятся в Омске

В рамках форума в Омске запланирована встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
РИА СуперОмск 05 ноября в 07:18
Экономика

ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК вчера в 16:00
Политика

В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Общество

МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют

Как может работать механизм конфискации криптовалют По логике действующего законодательства арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ, пояснила Зеленовская.
РБК 00:01
Армия и оружие

СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты

Известия вчера в 13:56
Политика

В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии

Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Армия и оружие

Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
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Климова нырнула в бассейн прямо в персиковом платье

Климова нырнула в бассейн прямо в персиковом платье Звезда отдыхает в Израиле.
Экспресс газета вчера в 06:56
Происшествия

Наводнение в Новгородской области: подтоплены дороги и более 60 домов

По данным ведомства, в Демянском районе на автодороге Яжелбицы — Демянск подтоплен участок протяженностью 3 км, на дороге Шульгина Гора — Пески — ещё 2 км. Всего в Демянском районе от наводнения пострадали 30 домов, в которых живёт более 40 человек.
REGNUM 05 ноября в 10:02
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