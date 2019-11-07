В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

Общество Британский словарь определил словосочетание года Толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike ("климатическая забастовка") главным словосочетанием 2019 года.

Общество На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

Экономика Зауралью отказали в праве на получение тюменских денег Тюменская область не сможет финансово помочь Зауралью, пока не будет принят соответствующий закон.

Политика Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма "Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook украинским посольством в США.

Политика Комиссия Госдумы даст оценку выступлению депутата Рашкина Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по этике по факту скандального выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Regnum.

Экономика Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 12% Чистая прибыль «Ростелекома» в третьем квартале 2019 года увеличилась на 12% до 6,4 млрд руб. по сравнению с 5,7 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в отчётности компании по МСФО.

Политика Вышинский передал ОБСЕ списки задержанных Киевом журналистов Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру списки с задержанными украинскими журналистами и СМИ, которым на Украине отказывают в аккредитации.

Происшествия Два российских туриста утонули на одном и том же пляже в Таиланде На следующий день в южной части пляжа Карон утонул 55-летний Сергей Ошкин из Южно-Сахалинска. Его тоже вытащили на берег другие туристы.

Армия и оружие Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.

Происшествия СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.

Происшествия В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.

Кино Джеймс Дин снимется в кино через 64 года после своей смерти Актер Джеймс Дин, трагически погибший в 1955 году в возрасте 24 лет, сыграет одну из главных ролей в новом фильме о войне во Вьетнаме "В поисках Джека" (Finding Jack).

Происшествия Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.

Шоу-бизнес Киану Ривз представил свою возлюбленную Киану Ривза все считали одиночкой и вечным холостяком, уже и не надеясь увидеть его в компании возлюбленной.

Гаджеты Поддельные AirPods Pro распознаются как оригинальная гарнитура Неизвестно получила ли китайская версия наушников такие же функции и возможности как AirPods Pro.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».

Футбол «Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли хочет уехать из США В интервью Джоли не слишком подробно рассказывает о том, где именно она хотела бы жить.

Кино Вышел документальный фильм про Децла от Романа Супера Журналист Роман Супер выпустил первую серию документального фильма о Кирилле Толмацком, известном как рэпер Децл.

Общество Роскомнадзор предложил наказывать за покупку украденных данных Роскомнадзор к весне 2020 года подготовит и вынесет на общественное обсуждение поправки об ответственности за покупку украденных персональных данных.

Происшествия СМИ сообщили о попытке угона самолета в аэропорту Амстердама В аэропорте Схипхол в Амстердаме на борту одного из самолетов произошла внештатная ситуация, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.

Происшествия Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.

Космос «Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.