Общество

РИА НовостиРИА НовостиСчетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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Счётная палата предупредила о том, что сокращение населения России ускоряется

Эхо Москвы05:04

Счётная палата предупредила о рисках сокращения населения России

RT на русском02:35

Вымирание бизнеса в России

ИА Хакасия03 ноября в 17:51

Названы две причины, почему в России четыре года подряд сокращается население

URA.Ru02:21

Счетная палата зафиксировала опасный уровень убыли населения России

Московский Комсомолец00:38

Счетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения

Коммерсантъвчера в 20:39

В России четвертый год подряд ускоряется убыль населения

Газета.Ru04:02
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Общество

Британский словарь определил словосочетание года

Толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike ("климатическая забастовка") главным словосочетанием 2019 года.
Москва 24 02:33
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Экономика

Зауралью отказали в праве на получение тюменских денег

Тюменская область не сможет финансово помочь Зауралью, пока не будет принят соответствующий закон.
URA.Ru 04:22
Политика

Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook украинским посольством в США.
ТАСС 04:05
Политика

Комиссия Госдумы даст оценку выступлению депутата Рашкина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по этике по факту скандального выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Regnum.
РИАМО вчера в 03:22
Экономика

Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 12%

Чистая прибыль «Ростелекома» в третьем квартале 2019 года увеличилась на 12% до 6,4 млрд руб. по сравнению с 5,7 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в отчётности компании по МСФО.
Rambler News Service 01:09
Политика

Вышинский передал ОБСЕ списки задержанных Киевом журналистов

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру списки с задержанными украинскими журналистами и СМИ, которым на Украине отказывают в аккредитации.
Газета.Ru вчера в 04:50
Происшествия

Два российских туриста утонули на одном и том же пляже в Таиланде

На следующий день в южной части пляжа Карон утонул 55-летний Сергей Ошкин из Южно-Сахалинска. Его тоже вытащили на берег другие туристы.
Радио Комсомольская правда 02:44
Армия и оружие

Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Кино

Джеймс Дин снимется в кино через 64 года после своей смерти

Актер Джеймс Дин, трагически погибший в 1955 году в возрасте 24 лет, сыграет одну из главных ролей в новом фильме о войне во Вьетнаме "В поисках Джека" (Finding Jack).
ИА InterMedia 01:09
Происшествия

Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске

Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
RT на русском 02:17
Шоу-бизнес

Киану Ривз представил свою возлюбленную

Киану Ривза все считали одиночкой и вечным холостяком, уже и не надеясь увидеть его в компании возлюбленной.
Uznayvse.ru 05 ноября в 06:48
Гаджеты

Поддельные AirPods Pro распознаются как оригинальная гарнитура

Неизвестно получила ли китайская версия наушников такие же функции и возможности как AirPods Pro.
The GEEK вчера в 03:20
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Футбол

«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря

Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
Чемпионат 01:22
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Lenta.ru вчера в 02:50
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Газета.Ru вчера в 12:41
Космос

В NASA вскрыли нетронутую капсулу с лунным грунтом

REGNUM 05:11
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли хочет уехать из США

В интервью Джоли не слишком подробно рассказывает о том, где именно она хотела бы жить.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:20
Кино

Вышел документальный фильм про Децла от Романа Супера

Журналист Роман Супер выпустил первую серию документального фильма о Кирилле Толмацком, известном как рэпер Децл.
News.ru 04:20
Общество

Роскомнадзор предложил наказывать за покупку украденных данных

Роскомнадзор к весне 2020 года подготовит и вынесет на общественное обсуждение поправки об ответственности за покупку украденных персональных данных.
BFM.ru 04:13
Происшествия

СМИ сообщили о попытке угона самолета в аэропорту Амстердама

В аэропорте Схипхол в Амстердаме на борту одного из самолетов произошла внештатная ситуация, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 14:49
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Космос

«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства

Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр 05 ноября в 03:31
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
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