Общество

Российская газетаРоссийская газетаСчетная палата предупредила о сокращении населения России

На первое сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи человек меньше, чем в начале года. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 76 процентов.
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Счётная палата отметила сокращение численности занятых в экономике

RT на русском03:32

Счетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения

Коммерсантъвчера в 20:39

Названы две причины, почему в России четыре года подряд сокращается население

URA.Ru02:21

В России, по данным Счётной палаты, четвёртый год подряд ускоряется естественная убыль населения

Эхо Москвы03:32

Счетная палата предупредила о риске недостижения цели по росту населения

РБКвчера в 19:33

Остановить уменьшение численности населения удастся только после 2030 года

Эхо Москвы в Кирове04 ноября в 08:07

Вымирание бизнеса в России

ИА Хакасия03 ноября в 17:51
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Армия и оружие

Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией

RT на русском 03:39
Политика

Ушаков заявил о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана

Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил подготовку телефонного разговора президента Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
RT на русском 03:20
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Газета.Ru вчера в 05:16
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Газета.Ru вчера в 05:46
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Общество

Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 05 ноября в 16:21
Армия и оружие

Вашингтон выставил счет Сеулу за размещение войск США в Южной Корее

В ходе прошедших 5 ноября в Сеуле переговоров, посвященных распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее, США потребовали от своих партнеров 4,7 миллиарда долларов.
Daily Storm вчера в 22:04
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Происшествия

В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 02:22
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Экономика

Объём субсидий при рождении третьего ребёнка сократят в Кузбассе

Уточняется, что данные средства будут перераспределены между 21 субъектами РФ, где заметен рост числа семей, которые имеют право на получение выплат.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 22:49
Происшествия

В мэрию Каспийска пришли с обысками

На допрос после обысков в кабинете забрали замглавы администрации города Заура Римиханова.
BFM.ru 03:42
Гаджеты

Стали известны цены монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000

Пока компания AMD готовится представить новые CPU Ryzen Threadripper, мы уже смогли оценить системные платы для этих процессоров.
iXBT.com 03:09
Общество

Harper Collins назвало «климатическую забастовку» словосочетанием года

Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2019 года выражение climate strike ("климатическая забастовка").
ТАСС вчера в 19:26
Авто

Компакты Mitsubishi Mirage и Attrage поменяют внешность

Компания Mitsubishi представит 18 ноября в Таиланде обновлённые хэтчбек Mirage и седан Attrage.
Драйв 03:33
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Политика

Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом

Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
RT на русском 02:08
Наука

В США начались испытания CRISPR-терапии рака

В США появились первые промежуточные итоги клинических испытаний CRISPR-варианта CAR-T терапии для борьбы с раком.
N+1 02:19
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Происшествия

Против укравших Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело

Газета.Ru 05 ноября в 11:01
Экономика

Apple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

Отмечается, что в всего в прошлом году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний составила 965 млрд рублей, что на 27% выше, чем в годом ранее.
REGNUM 02:43
Армия и оружие

Минобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа

Минобороны России закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота (ТОФ).
Известия 02:22
Общество

Роспотребнадзор выявил на российской границе 1806 инфицированных людей

Эксперты Роспотребнадзора выявили на границе России 1,8 тысячи человек с подозрениями на инфекционные заболевания.
ТК Звезда 03:41
Политика

США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
RT на русском 03:35
Политика

Комиссия Госдумы даст оценку выступлению депутата Рашкина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по этике по факту скандального выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Regnum.
РИАМО вчера в 03:22
Политика

Украина закрыла КПП на границе с Крымом

Украина прекратила пропуск лиц через государственную границу на КПП Каланчак со стороны России (автомобильный пункт пропуска Армянск) из-за строительных работ повышенной опасности.
РБК 03:30
Происшествия

Жителей Новгородской области эвакуируют из-за масштабного паводка

В Новгородской области спасатели эвакуируют десятки жителей в населенных пунктах, которые оказались подтоплены в результате паводка.
РЕН ТВ вчера в 22:06
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
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