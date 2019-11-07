Общество
Российская газетаСчетная палата предупредила о сокращении населения России
На первое сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи человек меньше, чем в начале года. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 76 процентов.
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Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Общество
Задержан экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев
Задержан бывший глава подмосковного города Истра Андрей Вихарев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
Газета.Ru 06:01
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Происшествия
За поимку Поволжского маньяка дают три миллиона рублей
Вечерний курьер 05:03
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Кино
Вышел документальный фильм про Децла от Романа Супера
Журналист Роман Супер выпустил первую серию документального фильма о Кирилле Толмацком, известном как рэпер Децл.
News.ru 04:20
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Общество
Смольный может переименовать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит»
Смольный рассматривает возможность переименования станции метро «Новокрестовская» у нового стадиона на Крестовском острове в «Зенит».
REGNUM 04:33
Происшествия
Трем фигурантам «московского дела» ужесточили обвинение
Следствие ужесточило обвинение трем фигурантам "московского дела" - Максиму Мартинцову, Александру Мыльникову и Егору Лесных - которых обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН на акции 27 июля.
Московский Комсомолец 04:11
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика родила третьего ребенка
Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru 05:00
Происшествия
Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела
Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.
Коммерсантъ 05:18
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк высказалась о сборе денег на лечение
Семья Анастасии Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы.
Рамблер 00:11
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Экономика
Банк России лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк»
Центробанк РФ с 7 ноября отозвал лицензию у АКБ «Чувашкредитпромбанк» (Чебоксары, Чувашия).
REGNUM 01:20
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Авто
Опубликованы официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co
Модельный ряд Lynk & Co сегодня представлен тремя моделями: седаном 03 и кроссоверами 01 и 02, которые доступны исключительно на китайском рынке.
32CARS.ru вчера в 03:42
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (99 тысяч рублей) в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве (97 тысяч рублей), следует из данных Росстата за январь-сентябрь 2019 года.
Российская газета вчера в 05:08
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 05 ноября в 18:46
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией
Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
RT на русском 03:39
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Российская певица Наташа Королева дала откровенное интервью и рассказала, что потеряла ребенка из-за выложенных в Сеть интимных фотографий.
ФАН 02:25