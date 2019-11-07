Общество
Российская газетаСчетная палата предупредила о сокращении населения России
На первое сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи человек меньше, чем в начале года. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 76 процентов.
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Политика
Песков прокомментировал негативную тенденцию в российской демографии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о негативной тенденции в демографии, и что это учитывалось при формировании национальных проектов, один из которых посвящен именно вопросам демографии и содержит ряд мер по поддержке.
Газета.Ru 07:43
Происшествия
В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Футбол
Защитник «Краснодара» высказался о работе Кононова в «Спартаке»
Защитник "Краснодара" Сергей Петров высказался о работе российского специалиста Олега Кононова в московском "Спартаке", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 07:33
Политика
Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского
RT на русском 05:33
Экономика
Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group
Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
РБК 07:42
Спорт
«Зенит» стал официальным партнером PES 2020
Официальный Twitter футбольного симулятора PES сообщает, что «Зенит» стал партнером игры.
Спорт-Экспресс 05:42
Космос
Отложен первый запуск британских спутников связи OneWeb с Байконура
Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2020 год.
Известия 08:03
Политика
Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.
РБК вчера в 16:18
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Пугачевой и Галкина выпустила свою книжку
Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает.
Wday.ru 06:39
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Происшествия
Против экс-мэра Каспийска Джамалудина Омарова возбудили уголовное дело
Ранее «Регион online» сообщал, что в Дагестане бывшего мэра Каспийска и ныне депутата Омарова задержали силовики.
Регион online 06:41
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи.
Коммерсантъ 06:38
Общество
Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве
News.ru вчера в 17:40
Экономика
Набиуллина: Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки
Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки в сложившихся экономических условиях, пишет ТАСС со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.
Аргументы и Факты 04:24
Армия и оружие
Минобороны собирается модернизировать три корабля ТОФ
По данным чиновника, модернизация поможет продлить срок службы кораблей на восемь лет.
Государственные Вести 01:37
Происшествия
Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях
Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Интерфакс 06:40
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Общество
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
Известия 08:01
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Политика
Лидеры Казахстана и России встретятся в Омске
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 7 ноября встретятся в Омске.
Sng.fm 05 ноября в 08:35
Политика
Бортников заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ
Директор ФСБ России Александр Бортников назвал деятельность западных НКО актуальной угрозой для стран СНГ наряду с терроризмом.
Российская газета 04:16
Авто
Длинный Volkswagen Tiguan скоро появится в России
Автоновости дня 02:11
Кино
В сеть слили новую киноверсию «Соника»
Piter.tv 01:57
Футбол
Рыбус перенесет операцию в декабре
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что ему предстоит операция в декабре.
Спорт-Экспресс 05:16
Авто
Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra
Обновленный японский внедорожник Nissan Terra поступил в продажу всего несколько дней назад, однако спрос уже оказался достаточно высоким.
Faktom вчера в 00:59
Политика
В Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет владельцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет граждан.
РЕН ТВ 07:40