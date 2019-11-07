Общество

ВедомостиВедомостиСчетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты. В материале уточняется, что численность населения в России на 1 сентября 2019 г. составила 146,7 млн человек.
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«К 2024 году убыль населения России станет колоссальной»

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