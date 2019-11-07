В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

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