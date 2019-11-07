Общество

РИА НовостиРИА НовостиСчетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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В России отмечается риск резкого сокращения населения

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От Российской империи до современности. Как менялась численность населения страны

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Счётная палата отметила сокращение численности занятых в экономике

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Счетная палата предупредила о сокращении населения России

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Счетная палата зафиксировала опасный уровень убыли населения России

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Счетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения

Коммерсантъвчера в 20:39

Вымирание бизнеса в России

ИА Хакасия03 ноября в 17:51
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Технологии

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Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ 07:00
Политика

Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
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Политика

Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске

Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
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Общество

Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

Газета.Ru 05:29
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта России задержан в Австрии

В Австрии задержан бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России, его подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.
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Политика

Россия даст ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу

Россия знает, как ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу.
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Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов

Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Газета.Ru 07:18
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Тост: Небольшие команды получат шанс не раньше 2023 года

Многие надеются, что благодаря ему гонки станут интереснее, а у небольших команд появится шанс побороться за подиумы.
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Футбол

РФС оштрафовал ФК «Ростов» после матча с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на 50 тысяч рублей из-за поведения болельщиков во время гостевого матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара».
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Исполнитель роли Султана Сулеймана подписал «контракт года»

Мировую известность актеру принесла роль султана Сулеймана Великолепного в сериале «Великолепный век» за которую он получил несколько наград, в том числе «Золотую бабочку».
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В Ингушетии преступники вернули детдому угнанный автомобиль

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Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
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Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
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Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика родила третьего ребенка

Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
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Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы

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Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
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Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
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Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

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Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
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Актер Джеймс Дин появится «живым» в кино спустя 65 лет после смерти

Американский актер, двукратный номинант на премию "Оскар" Джеймс Дин появится в кино спустя 65 лет после смерти.
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Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева подтвердила наличие опухоли у 19-летней дочери

Лариса Гузеева прокомментировала встревожившее поклонников известие об обнаруженной у ее 19-летней дочери опухоли.
Территория новостей 04:36
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Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle

На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Общество

В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции

Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.
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Погибшие в Великобритании 39 мигрантов были вьетнамцами

Власти Вьетнама установили, что все 39 мигрантов, найденных мертвыми в фургоне грузовика в графстве Эссекс в Великобритании, были вьетнамцами, сообщает онлайн-газета VnExpress со ссылкой на заявление министерства общественной безопасности Вьетнама.
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Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
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