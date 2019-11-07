В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

Технологии «Яндекс» представил робота-доставщика Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.

Политика Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

Политика Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.

Происшествия Бывший чиновник Минкульта России задержан в Австрии В Австрии задержан бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России, его подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.

Происшествия Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Автоспорт Тост: Небольшие команды получат шанс не раньше 2023 года Многие надеются, что благодаря ему гонки станут интереснее, а у небольших команд появится шанс побороться за подиумы.

Футбол РФС оштрафовал ФК «Ростов» после матча с «Краснодаром» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на 50 тысяч рублей из-за поведения болельщиков во время гостевого матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Культура Исполнитель роли Султана Сулеймана подписал «контракт года» Мировую известность актеру принесла роль султана Сулеймана Великолепного в сериале «Великолепный век» за которую он получил несколько наград, в том числе «Золотую бабочку».

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Происшествия Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.

Шоу-бизнес Валерия Гай Германика родила третьего ребенка Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.

Общество Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Гаджеты AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Кино Актер Джеймс Дин появится «живым» в кино спустя 65 лет после смерти Американский актер, двукратный номинант на премию "Оскар" Джеймс Дин появится в кино спустя 65 лет после смерти.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева подтвердила наличие опухоли у 19-летней дочери Лариса Гузеева прокомментировала встревожившее поклонников известие об обнаруженной у ее 19-летней дочери опухоли.

Политика Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.

Происшествия Погибшие в Великобритании 39 мигрантов были вьетнамцами Власти Вьетнама установили, что все 39 мигрантов, найденных мертвыми в фургоне грузовика в графстве Эссекс в Великобритании, были вьетнамцами, сообщает онлайн-газета VnExpress со ссылкой на заявление министерства общественной безопасности Вьетнама.