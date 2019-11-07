Общество
РИА НовостиСчетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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Технологии
«Яндекс» представил робота-доставщика
Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ 07:00
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта России задержан в Австрии
В Австрии задержан бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России, его подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.
Lenta.ru 08:29
Политика
Россия даст ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу
Россия знает, как ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу.
Капитал страны 00:33
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов
Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Газета.Ru 07:18
Автоспорт
Тост: Небольшие команды получат шанс не раньше 2023 года
Многие надеются, что благодаря ему гонки станут интереснее, а у небольших команд появится шанс побороться за подиумы.
F1news.ru 08:06
Футбол
РФС оштрафовал ФК «Ростов» после матча с «Краснодаром»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на 50 тысяч рублей из-за поведения болельщиков во время гостевого матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара».
161.ru 07:50
Авто
«Силовые машины» инвестируют в дооснащение производства 4 млрд рублей
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:50
Культура
Исполнитель роли Султана Сулеймана подписал «контракт года»
Мировую известность актеру принесла роль султана Сулеймана Великолепного в сериале «Великолепный век» за которую он получил несколько наград, в том числе «Золотую бабочку».
Rusturkey.com вчера в 04:29
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика родила третьего ребенка
Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru 05:00
Общество
Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы
Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.
Sunmag.me 09:09
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Гаджеты
AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X
Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
3DNews 09:00
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Кино
Актер Джеймс Дин появится «живым» в кино спустя 65 лет после смерти
Американский актер, двукратный номинант на премию "Оскар" Джеймс Дин появится в кино спустя 65 лет после смерти.
Вести.Ru 07:27
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Газета.Ru 07:31
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева подтвердила наличие опухоли у 19-летней дочери
Лариса Гузеева прокомментировала встревожившее поклонников известие об обнаруженной у ее 19-летней дочери опухоли.
Территория новостей 04:36
Политика
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Общество
В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции
Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.
ТАСС 09:02
Происшествия
Погибшие в Великобритании 39 мигрантов были вьетнамцами
Власти Вьетнама установили, что все 39 мигрантов, найденных мертвыми в фургоне грузовика в графстве Эссекс в Великобритании, были вьетнамцами, сообщает онлайн-газета VnExpress со ссылкой на заявление министерства общественной безопасности Вьетнама.
РИА Новости 09:17
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
Оказывается, еще четыре месяца назад модель любила «выносить мужу мозг». И за это легко могла получить от него «леща».
Блокнот.ру 02:05
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25