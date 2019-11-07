Общество
РИА НовостиСчетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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Здоровье
В Екатеринбурге открылся частный роддом «УГМК-Здоровье»
Znak.com вчера в 05:16
Технологии
«Одноклассники» перезапустили музыкальный сервис
Новый механизм рекомендаций формируется на основе технологии машинного обучения, уточнили в «Одноклассниках».
Коммерсантъ 02:03
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главврач больницы в Миассе, где уборщица "умыла" пациентку половой тряпкой, был уволен решением комиссии регионального управления Минздрава - в работе медицинского учреждения выявили нарушения.
Газета.Ru 05:29
Общество
В России выросло число желающих вернуть смертную казнь
Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Общество
Комитет солдатских матерей снял с должности председателя Салиховскую
Комитет солдатских матерей снял с должности своего председателя Флеру Салиховскую после её заявлений об инциденте в Забайкалье, заявил 7 ноября замглавы организации Андрей Курочкин.
REGNUM 06:06
Политика
Сенцов отказывался от общения с украинцами в российской тюрьме
Zuma / TASS Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что не уважает украинцев, которые приезжают на заработки в Россию.
РЕН ТВ 06:20
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум.
ТАСС 06:31
Общество
В России могут ввести наказание за покупку украденных личных данных
Роскомнадзор в 2020 году подготовит и вынесет на общественное обсуждение предложения о введении ответственности за покупку украденных персональных данных.
RT на русском 04:08
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Авто
Российский авторынок в октябре просел на 5%
В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 05:50
Общество
Илон Маск назвал дату премьеры пикапа Tesla
Глава Tesla Илон Маск заявил, что «лучшая разработка компании», полностью электрический пикап, будет представлена 21 ноября в Лос-Анджелесе, неподалеку от ракетного завода SpaceX.
Motor 03:00
Армия и оружие
Израиль признал помощь сирийским курдам
Израиль помогает сирийским курдам, чтобы заполнить пустоту, оставленную уходящими американскими войсками, заявили израильские власти.
Военное обозрение 03:02
Авто
Шпионские фото нового Kia Sorento появились в Сети
Очередная порция шпионских фото нового кроссовера Kia Sorento, испытания которого подходят к своему завершению, появилась в сети.
Новые автомобили вчера в 22:30
Спорт
Стадион «Казань Арена» переименуют
Отныне спортивный объект будет называться «Ак Барс Банк Арена» На стадионе «Казань Арена» сегодня прошло подписание соглашения между Ак Барс Банком и стадионом «Казань Арена» о долгосрочном стратегическом партнёрстве.
Казань24 02:31
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс вчера в 09:21
Наука
Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
Российская газета 00:36
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Культура
Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.
Телепрограмма вчера в 07:24
Армия и оружие
Министр ВМС США призвал избежать зависимости от РФ и Китая
Особенное беспокойство у Спенсера вызывает Китай, который «стремится использовать другие страны в своих целях» и ищет рычаги давления на развивающиеся страны.
Росбалт 05 ноября в 15:58
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке провокации у Петровского в Донбассе
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о попытке провокации в районе разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское.
РИА Новости 06:31
Политика
Макрон заявил, что НАТО «впала в кому»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией.
Интерфакс 06:14
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Российская певица Наташа Королева дала откровенное интервью и рассказала, что потеряла ребенка из-за выложенных в Сеть интимных фотографий.
ФАН 02:25
Авто
На Lada 4x4 появится электронное управление отопителем
Наследник классической «Нивы» в числе прочих новшеств подучит электронный блок регулировки отопителя салона.
За рулем Кубань 05 ноября в 07:48
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Интернет
В WhatsApp поменялись настройки приватности
В мессенджере WhatsApp изменили настройки конфиденциальности для групп и обновили систему приглашения в беседы.
Газета.Ru 05:35
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14