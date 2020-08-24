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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Специалисты установили, что консолидированная бюджетная отчетность Росимущества не сходится с действительностью. В частности, показатели искажены на 1 339 292,4 тыс. рублей. Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать деятельность Росимущества надлежащей в 2019 году.В источнике
С чего всё началось
«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте
 Счетной палаты.
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Газета.Ru

Счетная палата дала негативную оценку деятельности Росимущества

Газета.Ruвчера в 15:03
Московский Комсомолец

Деятельность Росимущества в 2019 году признана неудовлетворительной

Московский Комсомолецвчера в 17:47
Вести.Ru

Счетная палата: в работе Росимущества выявлены нарушения

Вести.Ruвчера в 23:33
Комсомольская правда

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Комсомольская правдавчера в 22:33
Коммерсантъ

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Коммерсантъвчера в 01:52
ПРАЙМ

СП: исполнение программы приватизации в 2019 году оказалось самым низким за три года

ПРАЙМвчера в 17:45
ТАСС

Счетная палата признала деятельность Росимущества в 2019 году неудовлетворительной

ТАССвчера в 17:05

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7000 мА·ч, Super AMOLED, 64 Мп, NFC и 3,5 мм. Это Samsung Galaxy M51
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