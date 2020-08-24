Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной
Специалисты установили, что консолидированная бюджетная отчетность Росимущества не сходится с действительностью. В частности, показатели искажены на 1 339 292,4 тыс. рублей. Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать деятельность Росимущества надлежащей в 2019 году.В источнике
С чего всё началось
«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте
Счетной палаты.
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Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной
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