Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

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Специалисты установили, что консолидированная бюджетная отчетность Росимущества не сходится с действительностью. В частности, показатели искажены на 1 339 292,4 тыс. рублей. Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать деятельность Росимущества надлежащей в 2019 году.