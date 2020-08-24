Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в начале войны в Донбассе

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что высшее руководство страны в 2014 году должно нести ответственность за потерю Крыма и развязывание войны в Донбассе, поскольку военным приказывали не стрелять.