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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте
 Счетной палаты.
Коммерсантъвчера в 01:52
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Газета.Ru

Счетная палата дала негативную оценку деятельности Росимущества

Газета.Ruвчера в 15:03
Коммерсантъ

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Коммерсантъвчера в 01:52
ПРАЙМ

СП: исполнение программы приватизации в 2019 году оказалось самым низким за три года

ПРАЙМвчера в 17:45
Комсомольская правда

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Комсомольская правдавчера в 22:33
Московский Комсомолец

Деятельность Росимущества в 2019 году признана неудовлетворительной

Московский Комсомолецвчера в 17:47
Вести.Ru

Счетная палата: в работе Росимущества выявлены нарушения

Вести.Ruвчера в 23:33
ТАСС

Счетная палата признала деятельность Росимущества в 2019 году неудовлетворительной

ТАССвчера в 17:05

Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального

«Весьма вероятным» отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники «Шарите», куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы.
Ведомости17:06
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Федотов: «Не болел за определенный исход встречи „Спартак“ — „Локомотив“»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что не болел за определенный исход встречи 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (2:1). Эта победа позволила красно-белым обойти сочинский клуб в турнирной таблице.
Sport24.ru18:15

Крупные устья кротовых нор позволят человеку пережить приливные силы

В результате физики установили, что пережить воздействие приливных сил человек способен при размере устья кротовой норы не менее полутора тысяч километров — это сопоставимо с размерами карликовых планет.
N+1вчера в 03:06
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Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в начале войны в Донбассе

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что высшее руководство страны в 2014 году должно нести ответственность за потерю Крыма и развязывание войны в Донбассе, поскольку военным приказывали не стрелять.
РИА Новостивчера в 15:32
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Российские врачи не согласились с выводами немецких медиков по Навальному

Российские врачи, лечившие основателя ФБК Алексея Навального в омской больнице, с первого же дня отрабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы, однако она не подтвердилась.
РБКвчера в 13:46
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СККШ-586 на форуме Армия-2020

"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
ANNA-News23 августа в 02:43
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