Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной
«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте
Счетной палаты.
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Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной
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