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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте
 Счетной палаты.
Коммерсантъ01:52
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Интерфакс

СП проверила исполнение бюджета Росимущества и Росреестра

Интерфакс03:48
Коммерсантъ

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Коммерсантъ01:52
Комсомольская правда

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Комсомольская правда22:33
Вести.Ru

Счетная палата: в работе Росимущества выявлены нарушения

Вести.Ru23:33
Московский Комсомолец

Деятельность Росимущества в 2019 году признана неудовлетворительной

Московский Комсомолец17:47
ТАСС

Счетная палата признала деятельность Росимущества в 2019 году неудовлетворительной

ТАСС17:05
ПРАЙМ

СП: исполнение программы приватизации в 2019 году оказалось самым низким за три года

ПРАЙМ17:45

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
РИА Новости22:29
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Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей

Саратовский областной суд в понедельник приговорил местного жителя Михаила Туватина к пожизненному лишению свободы по делу о резонансном убийстве девятилетней девочки в Саратове, сообщила РИА Новости адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева.
РИА Новости04:33
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ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию.
РБК03:30
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