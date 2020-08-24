Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Комсомольская правда 10

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.