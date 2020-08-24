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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте
 Счетной палаты.
Коммерсантъ01:52
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Царьград

Делягин о сбежавших 6,7 трлн рублей: «Счётная палата выявила чудовищные нарушения»

Царьград09:17
Коммерсантъ

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Коммерсантъ01:52
ТАСС

Счетная палата признала деятельность Росимущества в 2019 году неудовлетворительной

ТАСС17:05
Комсомольская правда

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Комсомольская правда22:33
Московский Комсомолец

Деятельность Росимущества в 2019 году признана неудовлетворительной

Московский Комсомолец17:47
Вести.Ru

Счетная палата: в работе Росимущества выявлены нарушения

Вести.Ru23:33
ПРАЙМ

СП: исполнение программы приватизации в 2019 году оказалось самым низким за три года

ПРАЙМ17:45

«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию

«Газпрому» могут предоставить льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации возложенных на компанию расходов по подключению домовладений к газоснабжению, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Коммерсантъ04:28
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В Белоруссии задержали двух членов координационного совета оппозиции

Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому предъявляют "организацию несогласованного митинга" Сотрудники белорусского ОМОНа в Минске задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает РБК.
АМИТЕЛ06:43
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В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUM03:26
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Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч

Сенсорный моноблок на «Байкале» Как стало известно CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, выпустила моноблочный компьютер с сенсорным экраном на базе отечественного процессора Baikal-M.
CNews06:54
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В Перми сообщили об угрозе взрыва ТЭЦ

Пермь, 24 августа 2020, 16:30 — REGNUM В Перми 24 августа из-за поступившей информации об угрозе взрыва пришлось в экстренном порядке эвакуировать сотрудников ТЭЦ, сообщают СМИ.
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