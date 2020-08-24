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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте
 Счетной палаты.
Коммерсантъ01:52
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Коммерсантъ

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Коммерсантъ01:52
Вести.Ru

Счетная палата: в работе Росимущества выявлены нарушения

Вести.Ru23:33
ТАСС

Счетная палата признала деятельность Росимущества в 2019 году неудовлетворительной

ТАСС17:05
ИА Красная Весна

Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества

ИА Красная Весна19:21
Московский Комсомолец

Деятельность Росимущества в 2019 году признана неудовлетворительной

Московский Комсомолец17:47
Комсомольская правда

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Комсомольская правда22:33
ПРАЙМ

СП: исполнение программы приватизации в 2019 году оказалось самым низким за три года

ПРАЙМ17:45

Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, сообщил журналистам на пресс-конференции главврач медучреждения Александр Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко признался, что в соцсетях ему поступали угрозы.
РИА Новости02:57
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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В России разработали новую зенитно-ракетную систему «Абакан»

Российские военные продемонстрировали новейший отечественный комплекс (систему) противовоздушной и противоракетной обороны «Абакан», сведения о разработке которого до настоящего момента хранились в большом секрете.
Avia.pro20:02

Совет оппозиции Белоруссии предложил вернуть конституцию 1994 года

Член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко предложил провести референдум по возвращению конституции образца 1994 года, передают «МБХ медиа» и «Sputnik Беларусь».
Коммерсантъвчера в 11:21
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Пластический хирург объяснил появление второго подбородка у блогеров

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iReactor00:03
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