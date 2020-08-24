Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте
 Счетной палаты.
Коммерсантъ01:52
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Коммерсантъ01:52
ТАСС

Счетная палата признала деятельность Росимущества в 2019 году неудовлетворительной

ТАСС17:05
Комсомольская правда

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Комсомольская правда22:33
ИА Красная Весна

Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества

ИА Красная Весна19:21
Московский Комсомолец

Деятельность Росимущества в 2019 году признана неудовлетворительной

Московский Комсомолец17:47
Вести.Ru

Счетная палата: в работе Росимущества выявлены нарушения

Вести.Ru23:33
ПРАЙМ

СП: исполнение программы приватизации в 2019 году оказалось самым низким за три года

ПРАЙМ17:45

«Коммерсантъ»: Мэрия Москвы может транслировать данные с камер наблюдения

Мэрия Москвы имеет право транслировать информацию с городских камер наблюдения в интернете, а также предоставлять к ней доступ на возмездной основе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на условия конкурсов на установку камер, опубликованные на сайте госзакупок.
«Коммерсантъ»: Мэрия Москвы может транслировать данные с камер наблюдения
Ведомости01:36

Россиян предупредили о вреде беспроводных наушников

ЕКак рассказал доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев в общении с журналистами агентства «Прайм», беспроводные наушники являются небезопасными.
Asteraвчера в 11:11
653

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
301

«М.Видео-Эльдорадо» сообщила о росте выручки в первом полугодии

Выручка ритейлера электроники и техники группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» в первом полугодии выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 173,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.
Rambler News Service03:11

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
2:52
РИА Новости22:25
145

Модель Полина Аскери и бизнесмен Борис Белоцерковский развелись

Мы с Борис Григорьевичем разведены. Любой развод, даже обоюдный — это больно. Поэтому прошу вас с пониманием отнестись к нашей личной жизни и не придумывать историю нашей любви за нас.
Полина Аскери
Российская модель
CT newsвчера в 13:30
25