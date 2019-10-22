с чего всё началось

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты. Кардинальных улучшений как не было, так и нет.

Политика Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.

Общество Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Гаджеты Galaxy S10 и Note10 запрещают банки по всему миру Британский банк Nationwide Building Society отключил опцию входа по отпечаткам пальцев в своем приложении для владельцев телефонов Samsung Galaxy S10, а NatWest полностью убрал поддержку телефонов серии S10.

Армия и оружие Новый 57-мм боевой модуль разработали в России На вопрос о предложениях Ростеха по перевооружению бронетехники на 57-мм калибр Сергей Абрамов уточнил, что Минобороны России выбирает из двух боевых модулей.

Музыка Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.

Кино В сети появился трейлер новых «Звездных войн» В интернете появился трейлер девятого эпизода известной фантастической саги «Звездные войны».

Политика Белый дом считает, что Трамп не требовал услуги от Зеленского Демократы утверждают, что Президент США во время телефонного разговора пытался склонить Зеленского организовать судебный процесс в отношении Хантера Байдена — сына своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах в США.

Происшествия Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.

Политика Кремль объяснил сложности с подготовкой саммита «нормандской четверки» Конкретных сроков проведения саммита «нормандской четверки» пока нет, поскольку запросы «одной из сторон» постоянно меняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Футбол Сергей Семак: «„Лейпциг“ сделает все для победы» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Политика Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Фигурное катание 15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.

Общество Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.

Армия и оружие Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.

Происшествия Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.

Политика Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.

Общество Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.

Финансы В России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7% Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году рост заработных плат работников бюджетной сферы составит 7%, а увеличение инфляции прогнозируется на уровне 3—4%.