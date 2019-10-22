Экономика
Газета.RuСчетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты. Кардинальных улучшений как не было, так и нет.
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с чего всё началось
Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.Ведомости02:43
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Политика
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Британский банк Nationwide Building Society отключил опцию входа по отпечаткам пальцев в своем приложении для владельцев телефонов Samsung Galaxy S10, а NatWest полностью убрал поддержку телефонов серии S10.
ГЛАС.RU 17:26
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Новый 57-мм боевой модуль разработали в России
На вопрос о предложениях Ростеха по перевооружению бронетехники на 57-мм калибр Сергей Абрамов уточнил, что Минобороны России выбирает из двух боевых модулей.
Российская газета 03:30
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Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей
На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Uznayvse.ru вчера в 09:39
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В сети появился трейлер новых «Звездных войн»
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Петербургский дневник 03:41
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Белый дом считает, что Трамп не требовал услуги от Зеленского
Демократы утверждают, что Президент США во время телефонного разговора пытался склонить Зеленского организовать судебный процесс в отношении Хантера Байдена — сына своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах в США.
ГЛАС.RU 20:12
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Коммерсантъ 16:57
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Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение
Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
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Политика
Кремль объяснил сложности с подготовкой саммита «нормандской четверки»
Конкретных сроков проведения саммита «нормандской четверки» пока нет, поскольку запросы «одной из сторон» постоянно меняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:12
Гаджеты
Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
ITZine.ru 09:00
Игры
В расписании BlizzCon 2019 есть шесть безымянных слотов: Diablo IV, Overwatch 2 и другие новые игры?
Игромания.ру 17:34
Футбол
Сергей Семак: «„Лейпциг“ сделает все для победы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Спорт-Экспресс 12:51
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 11:11
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
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РИА Новости вчера в 11:50
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Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости 20 октября в 09:05
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
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Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ 20 октября в 14:10
Финансы
В России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7%
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году рост заработных плат работников бюджетной сферы составит 7%, а увеличение инфляции прогнозируется на уровне 3—4%.
RT на русском 14:32
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Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
Lenta.ru 18:46