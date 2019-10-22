Экономика
ИнтерфаксСчетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа. Инвестклимат там не улучшился, успешно завершенных инвестпроектов мало, проблемы на рынке труда сохраняются, говорится в отчете ведомства.
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с чего всё началось
Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.Ведомости02:43
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Кино
Первые зрители оценили продолжение «Терминатора»
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Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»
Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали.
RT на русском 08:53
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Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Финансы
Орешкин анонсировал падение инфляции «гораздо ниже» прогноза в 3,8%
Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидалось, и по итогам года ее уровень может оказаться «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. Об этом заявил в кулуарах форума «Открытые инновации» глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
РБК 05:18
Армия и оружие
В ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами
Тайник с оружием и боеприпасами нашли в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе Первомайск, им могли пользоваться диверсанты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.
РИА Новости 06:19
Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 08:43
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Петербурге
В Петербурге ожидается резкое похолодание к концу октября. Об этом сообщили в метеоцентре "Фобос".
DP.RU 09:51
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ 20 октября в 14:10
Авто
Mitsubishi везёт в Россию «прощальную» версию Mitsubishi Pajero
Российское представительство марки - компания «ММС Рус» - объявила о прекращении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero в Россию.
SpeedMe вчера в 03:47
Политика
Путин и Эрдоган одинаково оделись
Оба лидера одеты в темные костюмы, светло-голубые рубашки и галстуки серого оттенка.
Lenta.ru 08:12
Общество
Торговая сеть «Лента» переедет на Кипр
В сообщении компании, по данным АБН, говорится, что если регистратор предоставит свое разрешение на такую смену юрисдикции, то компания перерегистрируется в Республике Кипр.
АБН 06:26
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Убийцу 12-летней школьницы в Чите осудили пожизненно
Gazeta.SPb 06:04
Футбол
РПЛ объявила о переходе на зимний мяч
Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о переходе на зимний дизайн игрового мяча.
Sport24.ru 08:15
Авто
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей
Помимо счастливого обладателя Bentley, рекордные для региона суммы налога заплатят хозяева Mercedes Benz AMG GLS 63 позапрошлого года выпуска и прошлогоднего Land Rover Range Rover с двигателем в 510 лошадиных сил.
Российская газета вчера в 06:35
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»
Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru 07:35
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА
В матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА московский "Локомотив" на выезде обыграл итальянский "Ювентус" – 2:1. У победителей встречи голами отметились Максим Петров и Илья Петухов, забившие на 29-й и 77-й минутах соответственно.
Вести.Ru 10:15
Политика
СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.
RT на русском 09:34
Политика
Коломойский посоветовал Порошенко следить за словами
Олигарх Игорь Коломойский посоветовал бывшему президенту Украины Петру Порошенко быть осторожнее в высказываниях касательно самого бизнесмена и близкого к его структурам канала «1+1».
Lenta.ru 10:22
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Регион online 05:45
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Алексей Ягудин рассказал, как ему удается избегать конфликтов с женой
39-летнего Алексея Ягудина и 37-летнюю Татьяну Тотьмянину уже более 10 лет связывают любовные отношения.
Вокруг ТВ 04:50
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Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Экономика
ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»
При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.
Газета.Ru 07:41
Общество
Младенцев предлагают освободить от платы за вывоз мусора
Общественники предлагают снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Волжский.ру вчера в 04:28
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В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
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