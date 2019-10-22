Экономика

Газета.RuГазета.RuСчетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты. Кардинальных улучшений как не было, так и нет.
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с чего всё началось
Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет
 Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.
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