с чего всё началось

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты. Кардинальных улучшений как не было, так и нет.

Общество Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.

Экономика РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.

Футбол Анюков дисквалифицирован на два матча РПЛ Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что защитник самарских "Крыльев Советов" Александр Анюков дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-Лиги за своё удаление в матче 13-го тура с "Оренбургом" (1:0).

Общество В Сети выставили на продажу визитку Путина На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.

Политика CNN назвал успех России в Сирии унижением для США Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Армия и оружие В МИД прокомментировали соглашение России и Турции по Сирии Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя соглашение России и Турции по Сирии, отметил, что отсутствие срока договоренностей означает, что в настоящие время они бессрочные.

Происшествия Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Общество Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.

Общество Украину признали самой бедной страной Европы Украина попала на последнее место рейтинга стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы в 2019 году.

Армия и оружие Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".

Авто Toyota выставила на продажу самый дешевый кросс Yaris LX Стоит сразу же сказать о том, что Toyota Yaris LX получился наиболее бюджетным кроссом этого производителя.

Армия и оружие МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа США должны прекратить оккупацию зоны вокруг Эт-Танфа в Сирии, заявил 23 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Политика США объяснили задержание Ахмеда Билалова Бывший вице-президент ОКР, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был задержан в США за нарушение иммиграционного режима, говорится в заявлении американской миграционной и таможенной службы (ICE), поступившем в РБК.

Политика На Украине ожидают «временные проблемы» после остановки транзита газа В случае прекращения Россией транзита газа по территории Украины с 1 января 2020 года у некоторых небольших городов страны могут быть «временные проблемы».

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Политика Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе «Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.

Экономика Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам.

Происшествия Крокодила и питона нашли на месте смертельного ДТП под Вологдой Две легковушки столкнулись в Вологодской области, три человека погибли. В одном из автомобилей полицейские обнаружили животных.

Футбол Появилось фото формы сборной России на Евро-2020 В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.

Политика Президент Боливии заявил о попытке госпереворота Ситуация в Боливии обострилась, когда стало известно о победе на прошедших 20 октября выборах действующего президента страны Эво Моралеса.