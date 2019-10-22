Экономика
Газета.RuГосподдержку Северного Кавказа признали неэффективной
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа. Так в 2017-2018 годах на развитие региона было направлено 8,8 млрд рублей субсидий. При этом, по данным Счетной палаты, это не повлекло улучшения инвестклимата и проблемы на рынке труда сохранились.
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с чего всё началось
Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.Ведомостивчера в 02:43
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Счетная палата назвала 8 млрд рублей субсидий Северному Кавказу неэффективными
Ведомостивчера в 02:43
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 19:49, Вашингтон
Политика
Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента
Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:28
Общество
Украинцев признали самыми бедными в Европе
"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.
РИА Новости 14:41
Политика
Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае 2019 года был обеспокоен возможным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Associated Press со ссылкой на три осведомленных источника.
Интерфакс 19:33
Происшествия
Два вертолета столкнулись в Техасе
Российская газета 18:34
Происшествия
Школьницу из Коломны обвиняют в надругательстве над семиклассницами
Как сообщает «Комсомольская правда», 15-летнюю школьницу из Коломны Московской области подозревают в надругательстве над двумя семиклассницами.
Московский Комсомолец 19:36
Музыка
Селена Гомес представила новую песню, посвященную Джастину Биберу
Сегодня Селена Гомес представила свой новый трек под названием Lose You to Love Me («Потерять тебя, чтобы полюбить себя»).
Popcornnews.ru 08:00
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru 15:30
Политика
Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней
Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
RT на русском 16:35
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru 11:00
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Политика
В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России
Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.
RT на русском 18:38
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы
В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.
ГЛАС.RU 17:49
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил»
Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.
Коммерсантъ 16:25
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:27
Общество
Эксперт прокомментировал опрос о самой бесполезной бытовой технике
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с НСН прокомментировал данные опроса о самой бесполезной бытовой технике.
RT на русском вчера в 14:55
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором видно, как иномарка наехала на пешеходов в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Политика
Помпео встретился с главой ПЦУ Епифанием
RT на русском 15:59
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости 21 октября в 04:45
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в применении фосфора
Председатель исполкома "Сирийского демократического совета" Ильхам Ахмед выступила перед американскими конгрессменами и обвинила Турцию в использовании фосфора против мирных жителей.
РЕН ТВ 19:20
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 15:00
Культура
Представитель Добронравова опроверг уход Добрынина из «Сватов»
Представитель Федора Добронравова, который сыграл роль Ивана Будько в полюбившемся сериале «Сваты», опроверг уход из картины актера Николая Добрынина.
Телепрограмма вчера в 04:37
Здоровье
В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест
В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч.
Lenta.ru вчера в 11:23
Космос
В России запустят возвращаемую ракету-носитель
Национальная служба новостей вчера в 02:59
Авто
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.
Somanyhorses 21 октября в 08:26
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02