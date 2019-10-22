с чего всё началось

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа. Так в 2017-2018 годах на развитие региона было направлено 8,8 млрд рублей субсидий. При этом, по данным Счетной палаты, это не повлекло улучшения инвестклимата и проблемы на рынке труда сохранились.

Политика Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Общество Украинцев признали самыми бедными в Европе "Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.

Политика Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае 2019 года был обеспокоен возможным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Associated Press со ссылкой на три осведомленных источника.

Происшествия Школьницу из Коломны обвиняют в надругательстве над семиклассницами Как сообщает «Комсомольская правда», 15-летнюю школьницу из Коломны Московской области подозревают в надругательстве над двумя семиклассницами.

Музыка Селена Гомес представила новую песню, посвященную Джастину Биберу Сегодня Селена Гомес представила свой новый трек под названием Lose You to Love Me («Потерять тебя, чтобы полюбить себя»).

Спорт Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.

Политика Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.

Технологии Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76 Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

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Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Политика Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.

Армия и оружие Шойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил» Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.

Общество СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».

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Происшествия Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором видно, как иномарка наехала на пешеходов в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости".

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Культура Представитель Добронравова опроверг уход Добрынина из «Сватов» Представитель Федора Добронравова, который сыграл роль Ивана Будько в полюбившемся сериале «Сваты», опроверг уход из картины актера Николая Добрынина.

Здоровье В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч.

Авто Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.