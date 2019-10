Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае 2019 года был обеспокоен возможным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Associated Press со ссылкой на три осведомленных источника.

Сегодня Селена Гомес представила свой новый трек под названием Lose You to Love Me («Потерять тебя, чтобы полюбить себя»).