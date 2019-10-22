Экономика
Газета.RuСчетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты. Кардинальных улучшений как не было, так и нет.
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с чего всё началось
Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.Ведомости02:43
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Ювентус — Локомотив 2:1
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Судя по рекламному тизеру в сети, компания Xiaomi представит новую проводную гарнитуру. Вероятно, это произойдет сегодня или завтра.
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Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
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Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК
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Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
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Экономика
«Трансмашхолдинг» рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) привезла на завод в Твери для обмена опытом 30 южноафриканских сварщиков, и они показали невероятно высокий уровень профессионального мастерства, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа в преддверии форума "Россия-Африка", который открывается в среду.
ПРАЙМ 20:55
Экономика
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Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
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Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
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В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»
Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».
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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
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Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
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В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
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«Лаборатория Касперского» поможет ловить дроны
Программа не будет вредить самим дронам, уверяют в «Лаборатории Касперского».
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