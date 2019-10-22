с чего всё началось

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты. Кардинальных улучшений как не было, так и нет.

Футбол Свердловчане начнут платить сотни миллионов за «Екатеринбург Арену» Согласно документу, «Екатеринбург Арена» вместе с инфраструктурой должна быть передана региону до 1 января 2020 года.

Экономика Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке» Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.

Футбол «Реал» с трудом обыграл «Галатасарай» «Реал» победил «Галатасарай» на выезде с минимальным счетом в матче третьего тура группового этапа ЛЧ.

Гаджеты Xiaomi готовит к выпуску флагманские проводные наушники Судя по рекламному тизеру в сети, компания Xiaomi представит новую проводную гарнитуру. Вероятно, это произойдет сегодня или завтра.

Общество Россияне определили самую бесполезную бытовую технику Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.

Происшествия Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.

Общество В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Гаджеты Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК Intel Ghost Canyon существенно меньше обычных системных блоков У компьютера также есть другое ключевое преимущество – в этот неттоп можно установить полноценную дискретную видеокарту от полноразмерного настольного ПК.

Политика Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Экономика «Трансмашхолдинг» рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) привезла на завод в Твери для обмена опытом 30 южноафриканских сварщиков, и они показали невероятно высокий уровень профессионального мастерства, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа в преддверии форума "Россия-Африка", который открывается в среду.

Экономика Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.

Общество Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Экономика Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.

Армия и оружие В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2» Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Происшествия Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17 Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.

Общество В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.