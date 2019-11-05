Экономика
Вести.RuСчетная палата признала неэффективными программы капремонта в регионах
Счетная палата РФ признала неэффективными программы капремонта в российских регионах. Аудиторы считают, что региональные программы капитального ремонта со своими задачами не справляются. Так, за прошлый год в стране капремонт выполнен на 78 процентов от запланированного объема.
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Проблема в том, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что субъекты устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов.
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Счетная палата заявила, что региональные программы капремонта не справляются с задачами
Коммерсантъ05 ноября в 01:59
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Rambler News Service вчера в 11:09
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РЕН ТВ 03:50
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Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки
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Российская газета 03:22
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Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
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ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13