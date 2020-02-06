Общество
КоммерсантъСчетная палата оценила работу правительства
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
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Политика
Сенат США провалил импичмент Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Футбол
Кубок Германии. «Бавария» прошла «Хоффенхайм», в матче семь голов
В 1/8 финала Кубка Германии баварцы оказались сильнее «Хоффенхайма».
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке
В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
Общество
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Н. Зубаревич ― А вы что не помните, что вроде бы принято уже решение о том, что "Роснефть" и вторая нефтяная наша компания получат льготы в размере 2,6 триллиона рублей в виде неуплачиваемых налогов в процессе освоения таймырской нефти.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Политика
Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии
Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Политика
Украинский ракетный завод закупал алюминий в России «от безысходности»
Украинское предприятие "Южмаш", собирающее топливные баки для американских ракет Antares, признало, что закупает алюминий для их изготовления в России, поскольку именно такой металл прописан в конструкторской документации на ракету, сообщает пресс-служба предприятия.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Армия и оружие
Танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Армия и оружие
США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Пентагон провел очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы убедиться в надежности ее систем.
Технологии
Разработан сервис для распознавания фотошопа на снимках
Дочерняя компания Alphabet Іпс. (владелец поисковой системы Google) Jigsaw разработала бесплатный сервис Assembler, с помощью которого можно отличить реальные фотографии от поддельных и обнаружить следы редактирования фотографий.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте в коротких шортах показала стройные ноги
На фотографии Кристина запечатлена в мини-шортах и воздушной блузке.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Гаджеты
В чипах Huawei нашли бэкдор
Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Политика
Результаты голосования в Айове разочаровали Байдена
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что разочарован результатом голосования в Айове, где он занял лишь четвертое место среди кандидатов в президенты от демократов.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Армия и оружие
Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии
Здоровье
Илья Середюк ответил на вопрос о введении карантина в школах Кемерова
Родителей юных кемеровчан продолжает волновать вопрос о введении карантина в школах и детских садах города.
Политика
ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам
Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Звезда «Реальных пацанов» сняла шуточный ролик в Барнауле
Армия и оружие
Армия Сирии отбила у боевиков город Саракиб
Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.
Общество
Пророчество Ванги о коронавирусе озвучили ее переводчики
Переводчик Ванги Тодор Тодоров уточнил, что не слышал из уст предсказательницы указания года, но привел полное пророчество на болгарском языке, которое перевел следующим образом: "Когда будет год зеркала, свет перевернется наоборот, и вся проблема придет от желтых", - предсказала Ванга Другой переводчик Ванги Стоян Петров утверждает, что ее пророчество о коронавирусе состояло из двух частей.
Общество
На Кубани в квитанциях за ЖКХ появится новая строка
В 16 регионах страны в 2020 году будет запущена программа добровольного страхования жилья.
Шоу-бизнес
Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо
Актриса театра и кино Ольга Кабо своё 52-летие отпраздновала вместе с телеведущей Ириной Сашиной, которая не так давно тоже отметила свой день рождения.