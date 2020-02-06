Общество

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата оценила работу правительства

Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
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Счетная палата предложила повысить эффективность правительственных отчетов в Госдуме

ТАСС17:00

Счетная палата оценила работу правительства

Коммерсантъ16:02

Счётная палата изучила стратегические планы российских ведомств

RT на русском16:19

Олег Савченко: выводы аудита Счетной палаты по нацпроектам помогут Волгоградской области закрепить лидерство

Высота 10203:36

Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

РБК16:00

Счетная палата проанализировала работу исполнительной власти РФ

REGNUM17:54

Министерства не включили в свои планы почти половину показателей нацпроектов

URA.Ru17:37
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Политика

Сенат США провалил импичмент Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
РИА Новости 16:38
Футбол

Кубок Германии. «Бавария» прошла «Хоффенхайм», в матче семь голов

В 1/8 финала Кубка Германии баварцы оказались сильнее «Хоффенхайма».
Бомбардир.ру 16:47
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
ТАСС 17:23
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Армия и оружие

Дамаск подвергся ракетной атаке

В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
РИА Новости 18:46
Общество

Особое мнение: Наталья Зубаревич

Н. Зубаревич ― А вы что не помните, что вроде бы принято уже решение о том, что "Роснефть" и вторая нефтяная наша компания получат льготы в размере 2,6 триллиона рублей в виде неуплачиваемых налогов в процессе освоения таймырской нефти.
Эхо Москвы 12:54
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Политика

Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии

Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
РИА Новости 11:59
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ 15:24
Политика

Украинский ракетный завод закупал алюминий в России «от безысходности»

Украинское предприятие "Южмаш", собирающее топливные баки для американских ракет Antares, признало, что закупает алюминий для их изготовления в России, поскольку именно такой металл прописан в конструкторской документации на ракету, сообщает пресс-служба предприятия.
РИА Новости 11:10
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета 03 февраля в 16:01
Армия и оружие

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Известия вчера в 21:05
Армия и оружие

США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Пентагон провел очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы убедиться в надежности ее систем.
Инфорос 06:51
Технологии

Разработан сервис для распознавания фотошопа на снимках

Дочерняя компания Alphabet Іпс. (владелец поисковой системы Google) Jigsaw разработала бесплатный сервис Assembler, с помощью которого можно отличить реальные фотографии от поддельных и обнаружить следы редактирования фотографий.
Lenta.ru вчера в 20:22
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте в коротких шортах показала стройные ноги

На фотографии Кристина запечатлена в мини-шортах и воздушной блузке.
Kleo.ru 02:28
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 11:08
Гаджеты

В чипах Huawei нашли бэкдор

Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.
Вести.Ru 09:31
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

RT на русском 19:55
Политика

Результаты голосования в Айове разочаровали Байдена

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что разочарован результатом голосования в Айове, где он занял лишь четвертое место среди кандидатов в президенты от демократов.
Российская газета 20:34
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

РБК вчера в 21:48
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии

ГЛАС.RU вчера в 12:36
Здоровье

Илья Середюк ответил на вопрос о введении карантина в школах Кемерова

Родителей юных кемеровчан продолжает волновать вопрос о введении карантина в школах и детских садах города.
Газета Кемерова 03:53
Политика

ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам

Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.
Взгляд.ру вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Звезда «Реальных пацанов» сняла шуточный ролик в Барнауле

Алтайская правда 21:53
Армия и оружие

Армия Сирии отбила у боевиков город Саракиб

Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.
Газета.Ru 16:09
Общество

Пророчество Ванги о коронавирусе озвучили ее переводчики

Переводчик Ванги Тодор Тодоров уточнил, что не слышал из уст предсказательницы указания года, но привел полное пророчество на болгарском языке, которое перевел следующим образом: "Когда будет год зеркала, свет перевернется наоборот, и вся проблема придет от желтых", - предсказала Ванга Другой переводчик Ванги Стоян Петров утверждает, что ее пророчество о коронавирусе состояло из двух частей.
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Общество

На Кубани в квитанциях за ЖКХ появится новая строка

В 16 регионах страны в 2020 году будет запущена программа добровольного страхования жилья.
Россия.Кубань 10:26
Шоу-бизнес

Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо

Актриса театра и кино Ольга Кабо своё 52-летие отпраздновала вместе с телеведущей Ириной Сашиной, которая не так давно тоже отметила свой день рождения.
News.ru 10:26
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