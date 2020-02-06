Общество

REGNUMREGNUMСчетная палата проанализировала работу исполнительной власти РФ

Анализ стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы позволил Счетной палате РФ выявить отсутствие в указанных планах около половины показателей национальных проектов, 6 февраля сообщает ТАСС.
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Счетная палата предложила повысить эффективность правительственных отчетов в Госдуме

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Счетная палата оценила работу правительства

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Счётная палата изучила стратегические планы российских ведомств

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Олег Савченко: выводы аудита Счетной палаты по нацпроектам помогут Волгоградской области закрепить лидерство

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Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

РБК16:00

Счетная палата проанализировала работу исполнительной власти РФ

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Министерства не включили в свои планы почти половину показателей нацпроектов

URA.Ru17:37
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Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

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Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».
RT на русском 18:43
Общество

В Приморье трехлетняя девочка жила в хлеву со скотом

Бабушка объяснила ситуацию тем, что поскольку много работает, то ей удобно жить с внучкой на ферме, а не в доме, который находится в селе.
Новые Известия 06:39
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Россия может недосчитаться двух регионов после поправок в Конституцию

Начатый Владимиром Путиным процесс изменения Конституции может стать идеальным моментом для решения вопросов по объединению некоторых субъектов Российской Федерации.
Свободная Пресса 01:19
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН 12:15
Общество

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО 03 февраля в 22:36
Наука

Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.
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Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Lenta.ru 08:44
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Национальная служба новостей 00:18
Экономика

На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

Компания ведет подсчеты с 2015 г. Прошлогодний результат – абсолютный рекорд. Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб.
Ведомости 17:12
Экономика

Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
Взгляд.ру 02:42
Политика

Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
РИА Новости 19:23
Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек

Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
REGNUM 07:24
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Технологии

В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века

"Найденный арсенал дает ответы на многие вопросы, связанные с историей генуэзских крепостей в Крыму", — сообщили эксперты.
Pravda.Ru вчера в 05:21
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru 10:01
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Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто в России

SpeedMe 14:06
Культура

В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка

Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.
Ревизор.ру 03 февраля в 12:30
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Космос

NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления

Вечерний курьер вчера в 17:34
Авто

Новая BMW Alpina B3 уже поступила в продажу

Известное тюнинг-ателье Alpinа предложило покупателям новую модель B3, созданную на базе BMW 3-Series, которую уже окрестили Анти-М3.
Letnews.ru вчера в 11:36
Общество

На Кубани в квитанциях за ЖКХ появится новая строка

В 16 регионах страны в 2020 году будет запущена программа добровольного страхования жилья.
Россия.Кубань 10:26
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

RT на русском 19:55
Хоккей

Россия встретится с Финляндией в вынесенном матче Шведских игр

6-го числа наша команда встретится с Финляндией в вынесенной встрече в Хельсинки, после чего в Стокгольме 8 февраля россияне сыграют с Швецией и 9 февраля — с Чехией.
Нева Спорт 18:00
Общество

В Прикамье нашли способ лишить классных руководителей обещанных доплат

Зарплата пермских педагогов не увеличится с начала следующего учебного года, несмотря на доплату за классное руководство в размере 5 тысяч рублей, сообщает URA.RU.
Activityedu.ru 02:49
Политика

Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал «1+1»

По информации ТАСС, вечером 5 февраля представители Службы безопасности Украины (СБУ) начали обыск в здании телеканала "1+1".
Piter.tv 13:51
Шоу-бизнес

Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

Bimru.ru вчера в 05:28
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Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

РИА Новости 15:41
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Названы основные ошибки при замене и доливе моторного масла

Журналисты назвали пять типичных ошибок, которые допускают водители при замене и доливе моторного масла.
МедиаПоток 03 февраля в 03:59
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