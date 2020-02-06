Анализ стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы позволил Счетной палате РФ выявить отсутствие в указанных планах около половины показателей национальных проектов, 6 февраля сообщает ТАСС.

Политика Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».

Общество В Приморье трехлетняя девочка жила в хлеву со скотом Бабушка объяснила ситуацию тем, что поскольку много работает, то ей удобно жить с внучкой на ферме, а не в доме, который находится в селе.

Политика Россия может недосчитаться двух регионов после поправок в Конституцию Начатый Владимиром Путиным процесс изменения Конституции может стать идеальным моментом для решения вопросов по объединению некоторых субъектов Российской Федерации.

Общество «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

Наука Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.

Политика Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".

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Культура В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.

Хоккей Россия встретится с Финляндией в вынесенном матче Шведских игр 6-го числа наша команда встретится с Финляндией в вынесенной встрече в Хельсинки, после чего в Стокгольме 8 февраля россияне сыграют с Швецией и 9 февраля — с Чехией.