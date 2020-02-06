Общество
REGNUMСчетная палата проанализировала работу исполнительной власти РФ
Анализ стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы позволил Счетной палате РФ выявить отсутствие в указанных планах около половины показателей национальных проектов, 6 февраля сообщает ТАСС.
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Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Политика
Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».
Общество
В Приморье трехлетняя девочка жила в хлеву со скотом
Бабушка объяснила ситуацию тем, что поскольку много работает, то ей удобно жить с внучкой на ферме, а не в доме, который находится в селе.
Политика
Россия может недосчитаться двух регионов после поправок в Конституцию
Начатый Владимиром Путиным процесс изменения Конституции может стать идеальным моментом для решения вопросов по объединению некоторых субъектов Российской Федерации.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Общество
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Наука
Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.
Политика
Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Компания ведет подсчеты с 2015 г. Прошлогодний результат – абсолютный рекорд. Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб.
Экономика
Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
Политика
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Технологии
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
"Найденный арсенал дает ответы на многие вопросы, связанные с историей генуэзских крепостей в Крыму", — сообщили эксперты.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Культура
В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка
Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Космос
NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления
Авто
Новая BMW Alpina B3 уже поступила в продажу
Известное тюнинг-ателье Alpinа предложило покупателям новую модель B3, созданную на базе BMW 3-Series, которую уже окрестили Анти-М3.
Общество
На Кубани в квитанциях за ЖКХ появится новая строка
В 16 регионах страны в 2020 году будет запущена программа добровольного страхования жилья.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Хоккей
Россия встретится с Финляндией в вынесенном матче Шведских игр
6-го числа наша команда встретится с Финляндией в вынесенной встрече в Хельсинки, после чего в Стокгольме 8 февраля россияне сыграют с Швецией и 9 февраля — с Чехией.
Общество
В Прикамье нашли способ лишить классных руководителей обещанных доплат
Зарплата пермских педагогов не увеличится с начала следующего учебного года, несмотря на доплату за классное руководство в размере 5 тысяч рублей, сообщает URA.RU.
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал «1+1»
По информации ТАСС, вечером 5 февраля представители Службы безопасности Украины (СБУ) начали обыск в здании телеканала "1+1".
Шоу-бизнес
Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Армия и оружие
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Авто
Названы основные ошибки при замене и доливе моторного масла
Журналисты назвали пять типичных ошибок, которые допускают водители при замене и доливе моторного масла.