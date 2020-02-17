Экономика
Эхо МосквыСчетная палата проанализирует продажу акций «Сбербанка» правительству
Аудитор Алексей Саватюгин сказал РИА, что нужно объяснить экономический смысл этой сделки. Он предположил, что доход от продажи акций Сбербанка Центробанк может передать обратно в госбюджет, но большую часть своей прибыли регулятор итак отдает государству.
Читать в источнике
Оценить190
с чего всё началось
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Счетная палата проанализирует передачу Банком России контрольного пакета акций Сбербанка правительству за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил РИА Новости аудитор контрольного ведомства Алексей Саватюгин.РИА Новости01:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 23:34, Ашберн
Общество
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, процесс будет завершен ориентировочно к 21 февраля.
Гаджеты
Онлайн-кинотеатр Okko запустил продажи собственной ТВ-приставки
Онлайн-кинотеатр Okko запустил продажи собственной телевизионной 4K-приставки — Okko Smart Box, с 18 февраля она доступна к заказу на маркетплейсе «Беру» по промоцене 1,49 тыс. рублей, говорится в сообщении Okko.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
Происшествия
Женщина и грудной ребёнок погибли в квартире в Чите
Женщина и грудной ребёнок утром 18 февраля погибли в квартире по улице Токмакова, 17, в Чите.
Здоровье
Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках
Сокращение стоматологических кабинетов в поликлиниках не предусматривается приказом Минздрава РФ.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России
Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства.
Происшествия
В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали в Алма-Ате двух экстремистов, планировавших теракты в местах массового скопления людей, сообщила пресс-служба комитета.
Армия и оружие
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Интернет
Google закрыла проект развития бесплатного Wi-Fi по всему миру
Американская компания Google 17 февраля объявила, что прекращает поддерживать проект Station — программу развития бесплатного доступа к Wi-Fi по всему миру.
Политика
Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе
Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Общество
В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики, пишут СМИ
В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики.
Авто
Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров
Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.
Армия и оружие
Сирийский Алеппо освободился от боевиков
Сирийские войска освободили все населенные пункты в районе Алеппо, а также равнину Анадан, расположенную к западу от города.
Политика
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Технологии
Объявлена дата релиза симулятора управления тяжёлой техникой в бездорожье SnowRunner
SnowRunner — симулятор управления тяжёлой техникой в условиях зимнего бездорожья — выйдет 28 апреля 2020 года.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей подала в суд на их отца
Происшествия
В Красноярске два человека пострадали при хлопке на котельной
Два человека пострадали при хлопке на котельной в Красноярске, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами
Армия и оружие
Россия против Турции в Сирии: от турецких танков остался лишь обгоревший металлолом
Конвои в составе которых находились танки М60 и Leopard после масштабной бомбардировки российских ВКС превратились лишь в обгоревший металлолом, так и не приняв участия в бою, едва лишь перейдя в руки террористов.
Общество
«Макдоналдс» первым из ресторанов открыл в России «темную кухню»
Фабрика-кухня на юге Москвы занимает площадь около 400 кв. м (типичный ресторан сети в стрит-ретейле открывается на площадях от 400 до 1 тыс. кв. м). Компания также сейчас ищет помещения для комбинированного формата — классического ресторана, совмещенного с дополнительной кухней, которая будет обслуживать только курьеров агрегаторов доставки, знают собеседники РБК.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.