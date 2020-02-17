с чего всё началось

Аудитор Алексей Саватюгин сказал РИА, что нужно объяснить экономический смысл этой сделки. Он предположил, что доход от продажи акций Сбербанка Центробанк может передать обратно в госбюджет, но большую часть своей прибыли регулятор итак отдает государству.

Общество В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, процесс будет завершен ориентировочно к 21 февраля.

Гаджеты Онлайн-кинотеатр Okko запустил продажи собственной ТВ-приставки Онлайн-кинотеатр Okko запустил продажи собственной телевизионной 4K-приставки — Okko Smart Box, с 18 февраля она доступна к заказу на маркетплейсе «Беру» по промоцене 1,49 тыс. рублей, говорится в сообщении Okko.

Политика Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.

Общество Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.

Политика Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства.

Происшествия В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали в Алма-Ате двух экстремистов, планировавших теракты в местах массового скопления людей, сообщила пресс-служба комитета.

Армия и оружие В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией "Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.

Политика Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Авто Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.

Армия и оружие Сирийский Алеппо освободился от боевиков Сирийские войска освободили все населенные пункты в районе Алеппо, а также равнину Анадан, расположенную к западу от города.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.

Армия и оружие Россия против Турции в Сирии: от турецких танков остался лишь обгоревший металлолом Конвои в составе которых находились танки М60 и Leopard после масштабной бомбардировки российских ВКС превратились лишь в обгоревший металлолом, так и не приняв участия в бою, едва лишь перейдя в руки террористов.