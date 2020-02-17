с чего всё началось

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Армия и оружие Главком ВМФ России посетит Кубу По информации представителя Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитана первого ранга Игоря Дыгало во время рабочей поездки адмирал Николай Евменов проведет встречу с руководителями кубинского оборонного ведомства.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Политика Кремль оценил данные голландской разведки по делу о крушении MH17 Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук».

Авто В России представили новый Hyundai Solaris Сообщается, что официальная премьера обновлённого Hyundai Solaris приурочена к выпуску 2-миллионного экземпляра данной модели в нашей стране, который будет подарен детскому хоспису.

Общество Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.

Финансы Назван максимально возможный курс доллара Фон неопределенности сможет законсервировать этот тренд и удержать курс евро в значениях 68-69 рублей.

Музыка Оззи Осборн отменил концерты в США из-за болезни Паркинсона Британский рок-музыкант, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил американскую часть своего турне No More Tours II ("Никаких больше туров II") из-за болезни Паркинсона.

Культура Путин поздравил с юбилеем композитора Гладкова Президент России Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с юбилеем.

Политика Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Здоровье В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.