с чего всё началось

Аудитор Алексей Саватюгин сказал РИА, что нужно объяснить экономический смысл этой сделки. Он предположил, что доход от продажи акций Сбербанка Центробанк может передать обратно в госбюджет, но большую часть своей прибыли регулятор итак отдает государству.

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