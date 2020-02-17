Экономика
Эхо МосквыСчетная палата проанализирует продажу акций «Сбербанка» правительству
Аудитор Алексей Саватюгин сказал РИА, что нужно объяснить экономический смысл этой сделки. Он предположил, что доход от продажи акций Сбербанка Центробанк может передать обратно в госбюджет, но большую часть своей прибыли регулятор итак отдает государству.
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с чего всё началось
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Счетная палата проанализирует передачу Банком России контрольного пакета акций Сбербанка правительству за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил РИА Новости аудитор контрольного ведомства Алексей Саватюгин.РИА Новости01:29
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