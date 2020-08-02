Экономика
ТАСССчетная палата проверила исполнение бюджета Минтранса в 2019 году
Транспортные ведомства в 2019 году не исполнили бюджетные назначения на 85,7 млрд рублей. Это следует из сообщения Счетной палаты по итогам проверки исполнения в 2019 году бюджета Минтранса и его подведомственных организаций: Росавиации, Росавтодора, Ростжелдора, Ространснадзора и Росморречфлота.
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Экономика
Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля
Этим летом Росстат зафиксировал резкое увеличение средних розничных цен на яблоки.
Взгляд-инфо вчера в 09:43
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Власти Израиля утвердили назначение Александра Бен-Цви послом в России
Израильское правительство утвердило назначение действующего посла страны в Польше Александра Бен-Цви новым послом в России.
RT на русском 15:42
Космос
Корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко ранее отмечал, что российские космонавты в будущем в рамках взаимодействия с НАСА могут начать летать на американских кораблях Crew Dragon и Starliner, а американские астронавты продолжат по обмену добираться к МКС на российских кораблях.
РИА Новости 14:49
Финансы
Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
Говорит Москва 31 июля в 03:27
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Военно-промышленные предприятия Германии и Франции намерены по возможности отказаться от американских технологий при производстве военной техники.
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Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
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Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Выборы президента США пройдут 3 ноября, уточнил глава администрации Белого дома Марк Мидоуз в связи с предложением главы государства Дональда Трампа перенести выборы из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Политика
В Белоруссии назвали дату обращения Лукашенко к народу и парламенту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес запланированное на 3 августа обращение к народу и парламенту.
Lenta.ru 10:29
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Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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Продавщица в аптеке заявила о беременности Подольской вторым ребенком
Фармацевтическая точка находится неподалеку от дома, в котором проживают Пресняков и Подольская.
OAnews 07:46
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Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
РИАМО 31 июля в 07:07
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 107 заболевших коронавирусом
Общее число заболевших COVID-19 возросло до 8 472 В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 случаев заболевания коронавирусом.
Южные дела 03:51
Экономика
Минфин предложил сократить военные расходы на сотни миллиардов рублей
Согласно опубликованному ведомством документу, финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года следует сократить на 323 миллиарда рублей.
Lenta.ru 17:11
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Экономика
Siemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд
В общей сложности сделка оценивается в $16,4 млрд.
Коммерсантъ 11:56
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Ловрен поделился эмоциями от перехода в «Зенит»
Газета.Ru 16:41
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Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин.
РИА Новости 13:44
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В субботу, 1 августа, стало известно о том, что задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов.
Piter.tv вчера в 03:04
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поздравила с годовщиной свадьбы Дмитрия Пескова
Со дня свадьбы Навки и Пескова прошло уже пять лет.
RuNews24.ru 09:24
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
В ПФР сообщили о том, что россияне с инвалидностью могут не подавать специальные заявления каждый месяц для выплат.
ToDay News Ufa 17:26
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Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Общество
В РФ намерены выдавать новое пособие на детей в 11 тысяч рублей
Госдума уже одобрила инициативу. В России намереваются ввести новое пособие для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Слава труду (Бавлы) 06:46
Экономика
Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году
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РИА Новости 17:00
Происшествия
Около 8 тыс. человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесного пожара
Более 7,8 тыс. жителей южных районов штата Калифорния, по состоянию на вечер субботы, получили приказ покинуть свои дома, с лесным пожаром, охватившим 20 кв. км, продолжают бороться 375 пожарных, сообщили власти.
Интерфакс 10:03
Происшествия
В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новости 16:55
Здоровье
Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Росбалт, по мнению специалиста, в обязательном порядке стоит воздержаться от употребления персиков и абрикосов тем людям, которые имею лишний вес, повышенную кислотность или сахарный диабет.
ToDay News Ufa вчера в 03:56