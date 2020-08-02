Экономика

ТАССТАСССчетная палата проверила исполнение бюджета Минтранса в 2019 году

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Транспортные ведомства в 2019 году не исполнили бюджетные назначения на 85,7 млрд рублей. Это следует из сообщения Счетной палаты по итогам проверки исполнения в 2019 году бюджета Минтранса и его подведомственных организаций: Росавиации, Росавтодора, Ростжелдора, Ространснадзора и Росморречфлота.
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