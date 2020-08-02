Экономика
ТАСССчетная палата проверила исполнение бюджета Минтранса в 2019 году
Транспортные ведомства в 2019 году не исполнили бюджетные назначения на 85,7 млрд рублей. Это следует из сообщения Счетной палаты по итогам проверки исполнения в 2019 году бюджета Минтранса и его подведомственных организаций: Росавиации, Росавтодора, Ростжелдора, Ространснадзора и Росморречфлота.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
РИА Новости вчера в 13:31
Происшествия
Мужчина с младенцем в руках угрожал поджечь газовый баллон в Приморье
В Приморье местный житель угрожал поджечь газовый баллон, держа на руках своего семимесячного ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:36
Политика
Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.
Lenta.ru вчера в 21:42
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru 31 июля в 07:10
Политика
Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами
Президент США Дональд Трамп назвал публикации «заказными» и отметил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу не сообщали об атаках на американцев в Афганистане по заказу Москвы.
РБК вчера в 23:42
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости вчера в 03:31
Общество
Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет
В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 04:23
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС вчера в 10:29
Экономика
Минфин РФ закрыл просадку в бюджете Забайкалья из-за коронавируса в 2 млрд руб
Министерство финансов России выделило Забайкальскому краю дополнительные 2,08 миллиарда рублей на покрытие выпавших из-за пандемии коронавируса доходов, сообщил 3 августа исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Кефер на совещании в правительстве.
Чита.Ру вчера в 23:07
Общество
Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 19:29
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении тропических клопов в регионах
Тропические постельные клопы появились в ряде городов России; их можно встретить не только дома, но и в пятизвездочных отелях.
Известия вчера в 23:36
Политика
Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.
РИА Новости вчера в 20:05
Политика
Турчинов предложил возбудить против Зеленского уголовное дело
Президент Украины Владимир Зеленский несет такую же ответственность за сохранение российской "оккупации" в Крыму, как и предыдущее руководство страны, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Газета.Ru вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сообщила о начале съемок продолжения «Универа»
Некоторые интернет-пользователи предположили, что это будет новый сезон сериала, другие же считают, что «Универ» выйдет на большой экран.
RuNews24.ru вчера в 19:46
Футбол
Ледяхов - о ситуации в «Химках»: я даже не знаю, кто вообще управляет командой
Экс-наставник московского "Спартака" Игорь Ледяхов прокомментировал ситуацию, которая происходит в подмосковных "Химках", передает "СЭ".
Газета.Ru 01 августа в 10:17
Политика
В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru вчера в 10:11
Общество
В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и члены оперативного штаба страны.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Кино
Фильм «Побег из Претории» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Побег из Претории" (Escape from Pretoria) стал лидером российского проката, собрав 5,43 млн рублей за минувшие два дня.
ТАСС вчера в 19:56
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Музыка
Алиса Вокс назвала причину ухода из группы «Ленинград»
Алиса вошла в состав группы на смену солистке Юлии Коган, когда та собиралась в декрет.
SM News вчера в 14:05
Футбол
Газизов допустил уход Кокорина из «Спартака» до истечения контракта
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не считает, что контракт с нападающим Александром Кокориным заключен на слишком долгий срок.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:15
Футбол
Венгер назвал двух фаворитов текущей Лиги чемпионов
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер назвал «ПСЖ» и «Манчестер Сити» фаворитами Лиги чемпионов-2019/20, розыгрыш которой будет возобновлен 7 августа.
Sport24.ru вчера в 19:00
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия вчера в 10:56
Общество
199 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
В Свердловской области за минувшие сутки 199 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан вчера в 03:33
Космос
Crew Dragon успешно вернулся на Землю из первого пилотируемого полета
В мае состоялся пуск Crew Dragon с экипажем к МКС, который стал первым пилотируемым, проведенным НАСА начиная с июля 2011 года.
Lenta.ru вчера в 15:19
Наука
Ученые смогут предсказывать изменения климата на пять лет вперед
Ученые из Германии отметили, что климатическая система Земли зависит от нескольких факторов, среди которых состояние атмосферы, льда и океанов.
МТВ онлайн вчера в 23:35
Экономика
Треть россиян приготовились к снижению зарплаты
Треть россиян ожидают снижения их зарплат по итогам 2020 года.
РБК вчера в 22:30
Общество
Мантуров рассказал о возможности внедрения 6G в России
Внедрение сетей пятого поколения сопровождается рядом сложностей, в частности тем, что наиболее перспективные и экономически выгодные для игроков рынка частоты 3,4-3,8 ГГц под 5G заняты силовыми ведомствами.
ТАСС вчера в 23:00
Технологии
Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием
Как отмечают эксперты, некоторые ноутбуки и айфоны помогают пользователю выдерживать такой режим — они прекращают зарядку на уровне 60-80%, даже если остаются подключенными к сети.
ИА Красная Весна вчера в 23:15