Средний размер заработной платы сотрудников центрального аппарата Пенсионного фонда России в прошлом году увеличился на 17,8% по сравнению с 2019 годом, до 91,9 тысячи рублей, сообщает Счетная палата в своем отчете.
Например, недавно на движке воссоздали одну из знаковых локаций из The Elder Scrolls V: Skyrim, а сейчас блогер под псевдонимом reubs сумел сделать ремастер The Simpsons Hit & Run на UE5 всего за неделю.
Несколько стран и организаций обратились к руководству движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за помощью в проведении эвакуации из Афганистана, 20 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя группировки.
С 1981 года руководители Института Родейла проверяли органические и традиционные системы полевых культур в параллельном эксперименте, чтобы увидеть, какие системы работают лучше в аналогичных условиях в долгосрочной перспективе.
Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» выяснили, что комета C/2019 Y4 (ATLAS), неожиданно распавшаяся весной прошлого года, может быть фрагментом ядра более крупной кометы, которое разрушилось около пяти тысяч лет назад.
Ученые выяснили, что запрет на производство фреонов, введенный в рамках Монреальского протокола 1987 года, замедлит глобальное потепление к началу следующего столетия примерно на 2,5 °С. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature.