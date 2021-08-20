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Счетная палата сообщила об увеличении доходов ПФР в 2020 году

По данным Счетной палаты, общий объем доходов ПФР составил 10,3 трлн рублей.
Экономика сегодня
Средний размер заработной платы сотрудников центрального аппарата Пенсионного фонда России в прошлом году увеличился на 17,8% по сравнению с 2019 годом, до 91,9 тысячи рублей, сообщает Счетная палата в своем отчете.
Национальная служба новостей
Фонд оплаты труда в системе ПРФ в 2020 году составил 68,117 миллиарда рублей.
URA.Ru
В территориальных органах ПФР зарплаты выросли скромнее — на 15,3%, с 40,6 до 46,8 тыс. руб.
Росбалт

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