Видео: блогер за неделю создал ремастер The Simpsons Hit Run на Unreal Engine 5

Например, недавно на движке воссоздали одну из знаковых локаций из The Elder Scrolls V: Skyrim, а сейчас блогер под псевдонимом reubs сумел сделать ремастер The Simpsons Hit & Run на UE5 всего за неделю.