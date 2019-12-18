Общество

ТАССТАСССчетная палата проверит «Роснефтегаз», «Газпром», Ростех и «Россети»

Счетная палата РФ проведет проверку деятельности "Роснефтегаза", "Газпрома", Ростеха и "Россетей", говорится в перечне контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ведомства на 2020 год.
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