Экономика
ТАСССчетная палата проверит «Роснефтегаз», «Газпром», Ростех и «Россети»
Счетная палата РФ проведет проверку деятельности "Роснефтегаза", "Газпрома", Ростеха и "Россетей", говорится в перечне контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ведомства на 2020 год.
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Футбол
Игрок «Барселоны» заснул во время полицейского обыска у него дома
Самуэль Юмтити, французский защитник каталонской "Барселоны", заснул во время обыска полицейскими его особняка.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Общество
Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости предложили изменить
Минэкономразвития предложило изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Происшествия
Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке
Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Биатлон
Биатлон. Определен состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Ранее в Крыму заявили, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
Экономика
Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось
В тройку регионов — лидеров по профициту бюджета по итогам 2019 года вошли Красноярский край (38 млрд руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7 млрд руб.) и Краснодарский край (31,5 млрд руб.).
Политика
Европа пытается придумать России новые проблемы
Накануне открытия конференции был опубликован доклад, посвященный главным образом проблеме слабеющего Запада: уже три года как сами атлантисты признают то, о чем Россия говорила еще до Крыма и избрания Трампа.
Здоровье
В России выздоровел второй пациент с коронавирусом
По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
Экономика
ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка
Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Политика
Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире
Кино
Российский прокат в выходные возглавил фильм «Хищные птицы»
Экранизация серии комиксов стала продолжением фильма «Отряд самоубийц», главную роль суперзлодейки Харли Квинн снова исполнила Марго Робби.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Футбол
Тихонов считает преждевременным оценивать главного тренера «Спартака»
Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что оценить работу нового тренера команды Доменико Тедеско можно будет только весной, сообщают «Известия».
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Хоккей
Генменеджер «Сент-Луиса»: Боумистер перенес сердечный приступ
Доставленный в больницу со льда защитник клуба НХЛ "Сент-Луис" Джей Боумистер перенес сердечный приступ, об этом сообщил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг.
Политика
Семь пожизненных сенаторов могут появиться в Совете Федерации
Президентская квота в Совете Федерации может быть расширена до 30 человек, причем семь из них будут назначаться пожизненно.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек
Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Политика
В Чувашии сменится министр здравоохранения
В сентябре 2016 года стал депутатом Государственного совета Чувашской Республики VI созыва, а с 30 апреля 2019 назначен на должность заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Гаджеты
Опубликовано первое официальное изображение Xiaomi Mi 10
Политика
В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.