Экономика
ИзвестияСчетная палата опубликовала план проверок на 2020 год
Счетная палата России подготовила план и порядок проверок на 2020 год. Информация об этом появилась на сайте госструктуры во вторник, 11 февраля. Приоритетом станет контроль за выполнением майских указов президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.РБКвчера в 16:00
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Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории
"Был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газа на израильскую территорию", - говорится в сообщении военных.
Спорт
Большунов вошел в состав сборной России на «Скитур»
Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на многодневную гонку "Скитур", совмещенную с этапами Кубка мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Киберспорт
Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles
Политика
Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна
Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа, которому вменяют дачу ложных показаний и препятствование ходу расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года — ред. РБК) взяли самоотвод после вмешательства минюста.
Наука
Управление светом стало возможным при помощи света без пересечения лучей
Ученым из Канады и Америки удалось научиться управлять лучом света с помощью другого луча без необходимости их пересечения.
Хоккей
«Спартак» Знарка дожал «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ
В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным "Спартаком" и магнитогорским "Металлургом".
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко поспорил на автомобиль с главой бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым, что в течение года воздержится от алкоголя.
Здоровье
Названы полезные для слизистой оболочки кишечника продукты
Врачи определили продукты, способные улучшить общее состояние здоровья и восстановить слизистую оболочку кишечника.
Авто
Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
Авто
Обновленный паркетник Volkswagen Tiguan вышел на тесты
Немецкая компания Volkswagen активно приступила к этапу дорожных испытаний обновленного паркетника Volkswagen Tiguan.
Музыка
Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»
На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
Игры
Вводный ролик коопертивного шутера Outriders, который выйдет в конце года на PS5 и Xbox Series X
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
Политика
О’Брайен заявил о завершении реорганизации Совета нацбезопасности США
По данным агентства Bloomberg, последние 30 лет штат совета нацбезопасности неуклонно расширялся.
Политика
Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии
Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Происшествия
В Москве задержан «гостиничный насильник»
По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Единоборства
Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса
Экономика
Сахалинские депутаты смело и бестолково наехали на ипотечное агентство
Областные депутаты обсудили отчет контрольно-счетной палаты по проверке сахалинского ипотечного агентства на совместном заседании двух постоянных комитетов — по бюджету и налогам и экономическому развитию.
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Экономика
Деньги от продажи Сбербанка правительству, по некоторым данным, пойдут на выполнение социальных обещаний президента
Газета пишет, что операция с передачей Сбербанка позволит властям обойти бюджетное правило и потратить часть денег Фонда национального благосостояния на социальные проекты.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме
Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала, что допустила ошибку, когда редактировала некоторые сцены из фильма.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.