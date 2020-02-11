Экономика

ИзвестияИзвестияСчетная палата опубликовала план проверок на 2020 год

Счетная палата России подготовила план и порядок проверок на 2020 год. Информация об этом появилась на сайте госструктуры во вторник, 11 февраля. Приоритетом станет контроль за выполнением майских указов президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Счетная палата назвала регионы с ежегодным ростом неформальной занятости

Rambler News Service16:12

Счетная палата опубликовала план на 2020 год

Взгляд.рувчера в 16:56

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

РБКвчера в 16:00

Счётная палата РФ готовит проверки госкорпораций

REGNUMвчера в 16:42

Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год

Коммерсантъвчера в 16:04

Счетная палата РФ проверит работу правительства по борьбе с бедностью

ТК Звездавчера в 16:47

Счетная палата проанализирует эффективность исполнения плана приватизации

ТАССвчера в 16:11
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Армия и оружие

Из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории

"Был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газа на израильскую территорию", - говорится в сообщении военных.
РИА Новости 16:28
Спорт

Большунов вошел в состав сборной России на «Скитур»

Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на многодневную гонку "Скитур", совмещенную с этапами Кубка мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
РИА Новости 05:09
Киберспорт

Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles

Cyber.sports.ru вчера в 08:13
Политика

Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна

Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа, которому вменяют дачу ложных показаний и препятствование ходу расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года — ред. РБК) взяли самоотвод после вмешательства минюста.
РБК 18:54
Наука

Управление светом стало возможным при помощи света без пересечения лучей

Ученым из Канады и Америки удалось научиться управлять лучом света с помощью другого луча без необходимости их пересечения.
Anonsens 16:56
Хоккей

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В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным "Спартаком" и магнитогорским "Металлургом".
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко поспорил на автомобиль с главой бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым, что в течение года воздержится от алкоголя.
РИА Новости 13:30
Здоровье

Названы полезные для слизистой оболочки кишечника продукты

Врачи определили продукты, способные улучшить общее состояние здоровья и восстановить слизистую оболочку кишечника.
ToDay News Ufa 06:33
Авто

Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
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Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy

Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
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Политика

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
РБК 17:25
Армия и оружие

Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

РБК 19:28
Кино

Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети

Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
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Обновленный паркетник Volkswagen Tiguan вышел на тесты

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Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»

На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
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Вводный ролик коопертивного шутера Outriders, который выйдет в конце года на PS5 и Xbox Series X

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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных

Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
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Политика

О’Брайен заявил о завершении реорганизации Совета нацбезопасности США

По данным агентства Bloomberg, последние 30 лет штат совета нацбезопасности неуклонно расширялся.
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Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии

Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
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Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса

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Экономика

Сахалинские депутаты смело и бестолково наехали на ипотечное агентство

Областные депутаты обсудили отчет контрольно-счетной палаты по проверке сахалинского ипотечного агентства на совместном заседании двух постоянных комитетов — по бюджету и налогам и экономическому развитию.
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Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
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Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

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Деньги от продажи Сбербанка правительству, по некоторым данным, пойдут на выполнение социальных обещаний президента

Газета пишет, что операция с передачей Сбербанка позволит властям обойти бюджетное правило и потратить часть денег Фонда национального благосостояния на социальные проекты.
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Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

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Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме

Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала, что допустила ошибку, когда редактировала некоторые сцены из фильма.
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Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
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Экономика

В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы

Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Neva.Today 04:34
Как работают Яндекс.Новости?
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