Общество

ТАССТАСССчетная палата проверит «Роснефтегаз», «Газпром», Ростех и «Россети»

Счетная палата РФ проведет проверку деятельности "Роснефтегаза", "Газпрома", Ростеха и "Россетей", говорится в перечне контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ведомства на 2020 год.
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

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В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Газета.Ru вчера в 20:15
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Изолированные в санатории «Бодрость» китайцы оказались здоровыми В горздраве огласили результаты тестов на коронавирус.
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«Оскар» за лучший фильм вручили «Паразитам»

Американская киноакадемия впервые за 92-летнюю историю «Оскара» вручила награду за лучший фильм картине не на английском языке — в главной номинации победил фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо.
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В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти

Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.
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Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.
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Эксперты определили пик эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
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Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
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Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
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О постепенном возобновлении работы в ключевых отраслях КНР в условиях распространения коронавируса заявил представитель госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян 11 февраля на пресс-конференции.
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Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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