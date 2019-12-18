Общество
ТАСССчетная палата проверит «Роснефтегаз», «Газпром», Ростех и «Россети»
Счетная палата РФ проведет проверку деятельности "Роснефтегаза", "Газпрома", Ростеха и "Россетей", говорится в перечне контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ведомства на 2020 год.
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Культура
Садальский жестко раскритиковал Канделаки
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Общество
Поправка о расширении программы маткапитала поступила в Госдуму
Председатель профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что в комитет поступила поправка, направленная на реализацию инициатив президента России Владимира Путина по расширению программы материнского капитала.
Общество
Новые справки о судимости появились в России
Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Экономика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Общество
Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей
Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Политика
Выполнит ли Зеленский требования «нормандского саммита»
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Здоровье
Изолированные в санатории «Бодрость» китайцы оказались здоровыми
Изолированные в санатории «Бодрость» китайцы оказались здоровыми В горздраве огласили результаты тестов на коронавирус.
Кино
«Оскар» за лучший фильм вручили «Паразитам»
Американская киноакадемия впервые за 92-летнюю историю «Оскара» вручила награду за лучший фильм картине не на английском языке — в главной номинации победил фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо.
Энергетика
В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти
Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Политика
Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.
Здоровье
Эксперты определили пик эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
Общество
Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Энергетика
Цены на нефть продолжают восстанавливаться
Завершились торги чуть выше, вблизи $53,50.Сегодня, 11 февраля, утром восстановление цены продолжилось, нефть торговалась по $54,20 за бочку.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Политика
В Чувашии назначен министр здравоохранения
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
Кино
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Авто
Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
Общество
В КНР возобновляют работу ключевые производственные предприятия
О постепенном возобновлении работы в ключевых отраслях КНР в условиях распространения коронавируса заявил представитель госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян 11 февраля на пресс-конференции.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Шоу-бизнес
Ветлицкая посетила Big Love Show в платье за 339 тысяч рублей
По данным KP.ru, певица отдала за свой наряд не менее 339 тысяч рублей.
Шоу-бизнес