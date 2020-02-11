Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceСчетная палата проверит использование бюджетных средств «Роскосмосом»

Счетная палата России в 2020 году проведет в «Роскосмосе» проверку использования бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России», следует из «Перечня контрольных экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной Палаты Российской Федерации на 2019 год».
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