Общество
Rambler News ServiceСчетная палата проверит использование бюджетных средств «Роскосмосом»
Счетная палата России в 2020 году проведет в «Роскосмосе» проверку использования бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России», следует из «Перечня контрольных экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной Палаты Российской Федерации на 2019 год».
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Счетная палата проверит, как предприятия космической отрасли сокращают дебиторскую задолженность
Московский Комсомолец17:04
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Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Футбол
Тульский «Арсенал» пытается заинтересовать Кокорина
Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Общество
«Морской старт» прибудет в Приморье в марте
Морская платформа предоставляет определенные выгоды для этого: она может быть переведена на выгодные для запуска позиции (в район экватора), что позволит доставлять на орбиту спутники даже при помощи относительно маломощных ракет.
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Общество
Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
Наука
За принятие решений отвечает кишечный микробиом
Британские ученые говорят, что кишечный микробиом (микроорганизмы, которые обитают в желудочно-кишечном тракте) влияет на то, как человек общается, на его поведение, нервозность и даже на принятие решений.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Байден не рассчитывает на победу на первичных выборах в Нью-Гэмпшире
Поражение на праймериз в штате Нью-Гэмпшир предрек себе американский политик-демократ Джозеф Байден.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Экономика
Коронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор
Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.
Технологии
Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер
Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Здоровье
В Улан-Удэ заложили камень Центра ядерной медицины
Торжественная закладка камня первого в Бурятии Центра ядерной медицины прошла сегодня, 10 февраля, на территории Онкологического диспансера в Улан-Удэ.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 871
В китайской провинции Хубэй число умерших от нового коронавируса увеличилось до 871, число заболевших достигло 29 631, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
Общество
Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр
Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Экономика
Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Политика
Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине
Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Шоу-бизнес
Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию.
Общество
Кынев назвал бесстыдством факты из расследования «Чита.Ру» о предвыборном проекте Осипова
Забайкалье отличается тем, что там размах финансирования кампании вне избирательных фондов просто колоссальный и в разы превышал официальную.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Авто
Эксперты рассказали, почему водители Audi, BMW и Mercedes чаще хамят
Как отмечает профессор, в большинстве своем владельцы автомобилей Audi, BMW и Mercedes-Benz это эгоцентричные мужчины, которые по своей натуре являются склочными, упрямыми, нередко даже невыносимыми.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.