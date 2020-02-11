Общество
Rambler News ServiceСчетная палата проверит использование бюджетных средств «Роскосмосом»
Счетная палата России в 2020 году проведет в «Роскосмосе» проверку использования бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России», следует из «Перечня контрольных экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной Палаты Российской Федерации на 2019 год».
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Счетная палата проверит, как предприятия космической отрасли сокращают дебиторскую задолженность
Московский Комсомолец17:04
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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Экономика
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Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
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Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» появятся на бомбардировщиках Ту-160М
Пока не известно, какие именно бомбардировщики оснастят ракетами: строевые Ту-160 или модернизированные Ту-160М.
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«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским
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Онколог назвал способный вызвать рак продукт
Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
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Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles
СНГ-квалификация на ESL One Los Angeles проходит с 9 по 12 февраля. 10 команд разыгрывают 2 слота на мейджоре.
Экономика
Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году
Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.
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Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Кино
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На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
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В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Общество
В Китае зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа
Армия и оружие
Ярош заявил о возможной зачистке Донбасса от «вражеского элемента»
Украинские спецслужбы способны организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки территории ДНР и ЛНР от «вражеского элемента».
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Общество
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
Завтра, 11 февраля, в Москве ожидается метель, мокрый снег и гололедица, предупредили в Гидрометцентре.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение прямо в эфире
Актер Алексей Кравченко решился на серьезный шаг. В студии программы «Секрет на миллион» он сделал предложение своей любимой женщине.
Общество
ЦОДД призвал снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Глава ЦОДД обратил внимание на выводы экспертов о том, что снижение ненаказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч позволить снизить смертность в ДТП на десять процентов, а понижение порога до 5 км/ч — на 15%.
Политика
Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником
Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
Здоровье
В Минздраве сообщили о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал на совете ректоров медицинских вузов о 70 тысячах случаев в год осложнений у пациентов, вызванных ошибками медиков, сообщает «РИА Новости».
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Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва
Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Культура
Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале
Новое шоу «Док-Ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном стартует на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Футбол
ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака
Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.