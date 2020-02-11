Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceСчетная палата проверит использование бюджетных средств «Роскосмосом»

Счетная палата России в 2020 году проведет в «Роскосмосе» проверку использования бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России», следует из «Перечня контрольных экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной Палаты Российской Федерации на 2019 год».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Счетная палата проверит, как предприятия космической отрасли сокращают свои долги

ТАСС16:25

Счётная палата РФ проверит состояние долгов на предприятиях «Роскосмоса»

REGNUM17:02

Счетная палата проверит, как предприятия космической отрасли сокращают дебиторскую задолженность

Московский Комсомолец17:04

Счетная палата проверит использование бюджетных средств «Роскосмосом»

Rambler News Service17:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Штурм показала свое лицо после побоев бывшего мужа

WomanHit.ru 11:39
Гаджеты

Старые смартфоны Huawei и Honor обновили до Android 10

Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
ToDay News Ufa 05:27
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета 04:46
Экономика

СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
РБК 04:30
Армия и оружие

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» появятся на бомбардировщиках Ту-160М

Пока не известно, какие именно бомбардировщики оснастят ракетами: строевые Ту-160 или модернизированные Ту-160М.
Телеканал 360° 03:51
Общество

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс 07:48
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским

ToDay News Ufa 12:15
Здоровье

Онколог назвал способный вызвать рак продукт

Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
Газета.Ru 08 февраля в 16:58
Киберспорт

Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles

СНГ-квалификация на ESL One Los Angeles проходит с 9 по 12 февраля. 10 команд разыгрывают 2 слота на мейджоре.
Cyber.sports.ru 08:13
Экономика

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.
РБК 16:00
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском вчера в 00:13
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 06:50
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском 01:36
Культура

Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Piter.tv 11:17
Общество

В Китае зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа

Страна Советов on-line 05:58
Армия и оружие

Ярош заявил о возможной зачистке Донбасса от «вражеского элемента»

Украинские спецслужбы способны организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки территории ДНР и ЛНР от «вражеского элемента».
REGNUM вчера в 08:11
Политика

Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

Газета.Ru 11:21
Общество

МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице

Завтра, 11 февраля, в Москве ожидается метель, мокрый снег и гололедица, предупредили в Гидрометцентре.
Коммерсантъ 14:42
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

BFM.ru 11:32
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение прямо в эфире

Актер Алексей Кравченко решился на серьезный шаг. В студии программы «Секрет на миллион» он сделал предложение своей любимой женщине.
Рамблер вчера в 10:01
Общество

ЦОДД призвал снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Глава ЦОДД обратил внимание на выводы экспертов о том, что снижение ненаказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч позволить снизить смертность в ДТП на десять процентов, а понижение порога до 5 км/ч — на 15%.
РИА Новости 07:22
Политика

Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 15:25
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
ТАСС 14:24
Здоровье

В Минздраве сообщили о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал на совете ректоров медицинских вузов о 70 тысячах случаев в год осложнений у пациентов, вызванных ошибками медиков, сообщает «РИА Новости».
UfacityNews.ru 07:57
Общество

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 23:39
Культура

Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале

Новое шоу «Док-Ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном стартует на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
ФАН вчера в 18:14
Футбол

ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.
Вести.Ru 14:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля (аудита) Российской Федерации. Действует на основе 41-ФЗ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное