Российская газетаСчетная палата проверит использование регионами бюджетных кредитовСчетная палата РФ дополнила план проверок на текущий год мероприятием, направленным на контроль за долговой устойчивостью региональных финансов.ТАССПроверка будет проводиться совместно с контрольно-счетными органами Новгородской, Иркутской, Свердловской областей и республики Татарстан.ПРАЙМ"Наша проверка позволит дать рекомендации по эффективному использованию бюджетных кредитов, оптимизации государственного долга субъектов Российской Федерации", — отметил аудитор Алексей Саватюгин.ПРАЙМАудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, слова которого приводит ведомство, отметил что за 2017-2020 годы объем госдолга ряда регионов вырос более чем в два раза.ТАССЧитать далееСвернутьKazanfirst.ruKazanfirst.ruУралинформбюроНевские НовостиСенатИнформ66.ruЦарьградСоцИнформБюроС чего всё началосьИзменения в Плане проверок Счетной палатыУдельный вес бюджетных кредитов в объеме госдолга ряда регионов составил более 60%. Иные регионы вообще отказались от бюджетных кредитов при значительном росте государственного долга, потеряв при этом льготный ресурс.Счетная палата РФвчера в 02:00Подробнее о событииСчетная палата проверит, на что тратят деньги чиновники Свердловской областиЦарьградвчера в 08:03Счетная палата дополнила план проверок мероприятием по контролю за финансами регионовТАССвчера в 02:06Счетная палата едет с проверкой в Свердловскую областьURA.Ruвчера в 04:37Счетная палата проверит использование регионами бюджетных кредитовРоссийская газетавчера в 04:21Счётная палата РФ включила в план проверок контроль за долгами регионовREGNUMвчера в 04:12Счетная палата РФ проверит эффективность использования государственных кредитов в Свердловской областиUrbc.Ruвчера в 06:42Изменения в Плане проверок Счетной палатыСчетная палата РФвчера в 02:00Показать ещёОценить6Поделиться