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Счетная палата проверит использование регионами бюджетных кредитов

Счетная палата РФ дополнила план проверок на текущий год мероприятием, направленным на контроль за долговой устойчивостью региональных финансов.
ТАСС
Проверка будет проводиться совместно с контрольно-счетными органами Новгородской, Иркутской, Свердловской областей и республики Татарстан.
ПРАЙМ
"Наша проверка позволит дать рекомендации по эффективному использованию бюджетных кредитов, оптимизации государственного долга субъектов Российской Федерации", — отметил аудитор Алексей Саватюгин.
ПРАЙМ
Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, слова которого приводит ведомство, отметил что за 2017-2020 годы объем госдолга ряда регионов вырос более чем в два раза.
ТАСС

С чего всё началось

Изменения в Плане проверок Счетной палаты

Удельный вес бюджетных кредитов в объеме госдолга ряда регионов составил более 60%. Иные регионы вообще отказались от бюджетных кредитов при значительном росте государственного долга, потеряв при этом льготный ресурс.
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