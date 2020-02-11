Общество

РИА НовостиРИА НовостиСчетная палата проверит нацпроект по жилью

Счетная палата в 2020 году проверит расходование госсредств при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается в опубликованном во вторник годовом плане проверок палаты.
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с чего всё началось

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Счетная палата назвала регионы с ежегодным ростом неформальной занятости

Rambler News Service16:12

У аудиторов Счетной палаты РФ появились вопросы к правительству Новосибирской области

ФедералПресс07:45

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

РБКвчера в 16:00

Счётная палата РФ готовит проверки госкорпораций

REGNUMвчера в 16:42

Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год

Коммерсантъвчера в 16:04

Счетная палата опубликовала план на 2020 год

Взгляд.рувчера в 16:56

Счетная палата проанализирует эффективность исполнения плана приватизации

ТАССвчера в 16:11
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:22, Ашберн
Здоровье

Правила назначения льготных лекарств изменились в России

Согласно поправкам, врачи, ориентируясь на протоколы лечения, смогут увеличить количество обезболивающих наркотических препаратов для пациента.
Medical Note 09 февраля в 07:29
Общество

В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога

Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
РИА Новости 10:21
Общество

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
Lenta.ru 19:24
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
Общество

Немецкая медсестра сравнила врачей в России и Германии

Немецкий врач Мария Герлиц после работы в одной из нижегородских больниц рассказала, чем врачи в России отличаются от своих коллег из Германии.
iReactor 21:01
Спорт

Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда

Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Чемпионат 03:39
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

REGNUM 07:19
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru 15:22
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Народные новости 14:51
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости 12:05
Культура

В файтинге «Mortal Kombat 11» появились Киану Ривз, Ван Дамм и Брюс Ли

Ридус 17:15
Наука

Наночастицы из МФТИ смогут адресно доставлять лекарства

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) изобрели наночастицы, способные адресно доставлять лекарства, 9 февраля сообщает журнал «Наука и жизнь».
Красная весна 09 февраля в 10:27
Происшествия

В Москве задержан «гостиничный насильник»

По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Российская газета 07:24
Здоровье

Врач предупредил об опасности храпа

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
RT на русском 21:04
Экономика

Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Вести.Ru 08:32
Общество

Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК

Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
ФАН 07:57
Происшествия

ЕСПЧ присудил матерям подорвавшихся в Чите мальчиков по 40 тысяч евро

Матерям двоих мальчиков Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по 40 тысяч евро (около 2,7 млн рублей).
Московский Комсомолец Чита 08:20
Армия и оружие

США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Lenta.ru вчера в 05:56
Политика

В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку, решив признать советское руководство, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны.
РИА Новости 20:14
Общество

Один из пусков с космодрома Восточный перенесли на 2021 год

Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять запусков, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.
РИА Новости 19:09
Интернет

Telegram позволил создавать сайты на базе TON

Технически новинка является сервисом создания обычных сайтов, но с доступом через пространство TON.
OAnews 09 февраля в 21:01
Гаджеты

Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20: камеры, фотовозможности В Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях.
Вести.Ru 15:15
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Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Газета.Ru 10:21
Происшествия

Убийца полицейского в московском метро получил 18 лет колонии

Коммерсантъ 04:00
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM 04:23
Армия и оружие

В Идлибе сбили вертолет сирийской армии

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Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
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Армия и оружие

Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

РБК 19:28
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Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса

Действующий чемпион UFC в среднем весе, Исраэль Адесанья, прокомментировал выступление Джона Джонса, который в минувшие выходные на UFC 247 в Хьюстоне одержал спорную победу над Домиником Рейесом и сохранил титул в полутяжелом весе.
FightTime.ru 00:43
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Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником

РИА Новости 17:10
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