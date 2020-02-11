Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСчетная палата проверит нацпроект по жилью

Счетная палата в 2020 году проверит расходование госсредств при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается в опубликованном во вторник годовом плане проверок палаты.
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Отмечается, что в конце января этого года на Всемирном форуме памяти холокоста Путин предлагал провести в 2020 году встречу глав государств пятерки Совбеза ООН, так как эти страны несут определенную ответственность за сохранение цивилизации.
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Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.
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В Югре двое полицейских погибли в ДТП

Газета.Ru 08:16
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Беларусь договорилась покупать нефть у России

Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
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В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь

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"В вопросах диагностики российские врачи подготовлены лучше, чем немецкие", - призналась Мария Гёрлиц в интервью немецкому изданию Mitteldeutscher Rundfunk.
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Пегова снялась в новом клипе Леонида Агутина в обтягивающем платье

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова снялась в синем обтягивающем платье в новом клипе музыканта Леонида Агутина.
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Старт продаж обновленного кросс-купе Mazda CX-4 состоялся в начале ноября 2019-го.
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Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой

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В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
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РИА Новости вчера в 13:16
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RT на русском 07:27
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