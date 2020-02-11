Экономика
РИА НовостиСчетная палата проверит нацпроект по жилью
Счетная палата в 2020 году проверит расходование госсредств при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается в опубликованном во вторник годовом плане проверок палаты.
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Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль трассу Дамаск — Алеппо
Армия САР впервые за 8 лет восстановила контроль над международной трассой Дамаск — Алеппо.
Политика
Зеленский отрицает влияние Сороса на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что американский миллиардер Джордж Сорос не влияет на новый кабмин и Украину в целом, передает "Интерфакс".
Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали после лечения в Тюмени
Студентка из Китая, у которой в декабре диагностировали коронавирус нового типа, выписана из больницы в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.
Политика
В Минтрансе оценили возможность создания новой авиакомпании в ДФО
Замминистра транспорта России Александр Юрчик прокомментировал возможность создания новой авиакомпании на Дальнем Востоке.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Политика
Президент РФ Владимир Путин снова собирается в Нью-Йорк
Отмечается, что в конце января этого года на Всемирном форуме памяти холокоста Путин предлагал провести в 2020 году встречу глав государств пятерки Совбеза ООН, так как эти страны несут определенную ответственность за сохранение цивилизации.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Сирии заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил, сообщает ТАСС.
Политика
Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Происшествия
В Югре двое полицейских погибли в ДТП
Энергетика
Беларусь договорилась покупать нефть у России
Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
Наука
Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова
Отмечается, что говорить о стопроцентной готовности вакцины на данный момент нельзя, однако ученые из Китая первыми преступили к испытанию лекарственного препарата от коронавируса.
Здоровье
"Подготовлены лучше, но...": Немка Мария Гёрлиц нашла неожиданный недостаток российских врачей
"В вопросах диагностики российские врачи подготовлены лучше, чем немецкие", - призналась Мария Гёрлиц в интервью немецкому изданию Mitteldeutscher Rundfunk.
Шоу-бизнес
Пегова снялась в новом клипе Леонида Агутина в обтягивающем платье
Российская актриса театра и кино Ирина Пегова снялась в синем обтягивающем платье в новом клипе музыканта Леонида Агутина.
Авто
Обновленная Mazda CX-4 ставит рекорды продаж
Старт продаж обновленного кросс-купе Mazda CX-4 состоялся в начале ноября 2019-го.
Шоу-бизнес
Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой
Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе с Отам Келли, с которой прожил в браке 12 лет.
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Общество
Голодец станет зампредом правления Сбербанка
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец после согласования кандидатуры с ЦБ станет зампредом правления Сбербанка, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Футбол
Президент «Ювентуса» провел встречу с Сарри
Туринская газета Tuttosport сообщает, что президент Ювентуса Андреа Аньелли провел встречу с главным тренером команды Маурицио Сарри.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали на беседу в отделение МВД по Таганскому району Москвы. Об этом сообщил портал Super.ru.
Армия и оружие
Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году
Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Общество
У жительницы Тулы в квартире взорвалась колбаса
В комментариях пользователи предположили, что до покупки колбаса могла быть заморожена, а потом разогрета в микроволновой печи.
Армия и оружие
Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД
Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос.