Экономика
РИА НовостиСчетная палата проверит нацпроект по жилью
Счетная палата в 2020 году проверит расходование госсредств при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается в опубликованном во вторник годовом плане проверок палаты.
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Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
Политика
Минюст США дезавуировал требование осудить Стоуна на 7-9 лет тюрьмы
Министерство юстиции США подало в суд ходатайство, в котором дезавуировало предыдущее требование прокуроров по делу дать экс-партнеру и приятелю Дональда Трампа Роджеру Стоуну от семи до девяти лет тюрьмы, говорится в документах суда.
Общество
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Армия и оружие
На улицах США замечен похожий на Т-90 танк
На улицах США замечена боевая машина, которая по виду напоминает российский танк Т-90.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
Автоспорт
«Феррари» представила болид SF 1000 на сезон-2020
Машина получила индекс SF 1000, что связано с грядущим тысячным Гран-при команды в Формуле-1.
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 1068 человек
Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй установилось на отметке в 1068 человек.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Политика
Хуан Гуайдо сообщил о возвращении в Венесуэлу
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Каракас после посещения нескольких стран.
Технологии
Большинство корпоративных сетей в России оказались заражены вирусами
Более 80% информационных сетей крупных российских компаний оказались заражены вредоносным ПО, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Positive Technologies.
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan проходит зимние тесты
В моторную линейку Volkswagen Tiguan 2021 войдут силовые агрегаты от нового Golf, на которых снижены выбросы СО2.
Армия и оружие
Сирийская армия заявила о готовности ответить на атаки Турции
Сирийская армия продолжит реагировать на атаки со стороны Турции.
Наука
Для носимой электроники создали новые нити
Космос
Есть ли внеземная жизнь: космические события этой недели в Калининграде
В Калининграде подходит к концу Неделя науки.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года
Эксперты Ассоциации технического надзора Германии (TUV) составили рейтинг самых ненадежных кроссоверов по итогам 2019 года.
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
В Астрахани региональное управление СК России инициировало проверку информации о ЧП в одной из городских школ.
Наука
Учёные выяснили, как остановить старение и диабет
Общество
Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки
Прокуратура Португалии арестовала банковские счета дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш по запросу ангольских властей, сообщает Reuters.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Германии возросло до 16 человек
Здоровье
ФАС помешала попыткам обогатиться на коронавирусе в Москве
Нарушителям выдали предупреждение о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами, а также в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса.
Армия и оружие
НАТО хочет возобновить работу миссии в Ираке
Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны США Марк Эспер и его коллеги, представляющие страны — участницы Альянса, обсудят возможность возобновления небоевых операций в ходе переговоров в Брюсселе.
Здоровье
В России планируют изменить порядок медосвидетельствования водителей
В Министерство здравоохранения и МВД России поступило предложение изменить правила прохождения медицинского освидетельствования водителей.