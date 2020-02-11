Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСчетная палата проверит нацпроект по жилью

Счетная палата в 2020 году проверит расходование госсредств при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается в опубликованном во вторник годовом плане проверок палаты.
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