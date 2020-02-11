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Здоровье ФАС помешала попыткам обогатиться на коронавирусе в Москве Нарушителям выдали предупреждение о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами, а также в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса.