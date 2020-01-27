Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата заявила о рисках финансовой системы России

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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с чего всё началось

Счетная палата оценила программы ЦБ по финансовому рынку

Уменьшение количества банков В СП указывают, что в проверяемый период количество институтов финансового рынка значительно сократилось (в отдельных секторах до 1,5-2 раз), на его развитии сказывались низкие темпы роста в банковской сфере, а состояние страховой отрасли в России не соответствовало уровню экономического развития страны.
Российская газетавчера в 16:00

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Счетная палата РФ указала на недостатки в работе Центробанка

REGNUMвчера в 18:15

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РБКвчера в 17:02

Счетная палата оценила программы ЦБ по финансовому рынку

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ТАССвчера в 16:05

Коллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина

Известиявчера в 16:01

Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка

Ведомостивчера в 16:00

Счетная палата заявила о рисках для финансовой системы

РИА Новостивчера в 16:30
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Турецкая военная колонна пересекла сирийскую границу

Московский Комсомолец вчера в 18:27
Общество

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Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
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«Проект»: Сергей Кириенко владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью около миллиарда рублей

Кремлевский куратор выборов Сергей Кириенко владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью около миллиарда рублей, - пишет расследовательское СМИ "Проект".
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Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Газета.Ru вчера в 22:52
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Ранее сообщалось, что подданный Японии, прибывший в РФ по журналисткой визе, был задержан на Дальнем Востоке за попытку сбора секретных материалов о российском военном потенциале.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
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Футболисты «Енисея» необоснованно получают огромные зарплаты

Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
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Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье

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Авто

Стали известны сроки старта продаж Skoda Karoq в России

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Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
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Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета

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Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
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Тарасов, Роналду или Месси. Слуцкий ответил, кого спасёт из воды

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий побывал на съёмках программы Первого канала «Вечерний Ургант» и ответил на шутливые вопросы ведущего шоу Ивана Урганта, в частности, пошутил над новичком казанцев полузащитником Дмитрием Тарасовым.
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«Красное & Белое» проверит информацию об утечке данных клиентов

Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" проверяет информацию об утечке данных ее клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Красное & Белое".
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Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

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Посольство РФ обсуждает с Китаем выезд россиян из провинции Хубэй

Власти Китая пока не приняли решения о выезде россиян из провинции Хубэй. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Поднебесной.
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