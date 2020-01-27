Экономика
КоммерсантъСчетная палата заявила о рисках финансовой системы России
По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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с чего всё началось
Уменьшение количества банков В СП указывают, что в проверяемый период количество институтов финансового рынка значительно сократилось (в отдельных секторах до 1,5-2 раз), на его развитии сказывались низкие темпы роста в банковской сфере, а состояние страховой отрасли в России не соответствовало уровню экономического развития страны.Российская газетавчера в 16:00
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Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Ответственность за развязывание Второй мировой войны отчасти лежит на Советском Союзе, полагает президент Украины Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Политика
Путин утвердил состав президиума Госсовета России
Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета России.
Политика
Губернатор Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщил 28 января аппарат главы региона.
Общество
Туроператоры России приостановили прием туристических групп из Китая
Российские туроператоры приостанавливают прием организованных тургрупп из Китая из-за коронавируса, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Армия и оружие
Турецкая военная колонна пересекла сирийскую границу
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Общество
«Проект»: Сергей Кириенко владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью около миллиарда рублей
Кремлевский куратор выборов Сергей Кириенко владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью около миллиарда рублей, - пишет расследовательское СМИ "Проект".
Происшествия
Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках
В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Политика
В МИД Японии прокомментировали задержание своего подданного в России
Ранее сообщалось, что подданный Японии, прибывший в РФ по журналисткой визе, был задержан на Дальнем Востоке за попытку сбора секретных материалов о российском военном потенциале.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась
Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Политика
Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Футбол
Футболисты «Енисея» необоснованно получают огромные зарплаты
Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье
Авто
Стали известны сроки старта продаж Skoda Karoq в России
Новый кроссовер Skoda Karoq, чье производство на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде началось еще в декабре, поступит в продажу 14 февраля.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Общество
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
Легендарный американский баскетболист Коби Брайант разбился 26 января при крушении личного вертолета в городе Калабасас в Калифорнии.
Здоровье
Российская онкология стала мультидисциплинарной
В российской онкологии удалось выстроить мультидисциплинарный подход, обеспечивающий взаимодействие онкологов со специалистами узкого профиля.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Футбол
Тарасов, Роналду или Месси. Слуцкий ответил, кого спасёт из воды
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий побывал на съёмках программы Первого канала «Вечерний Ургант» и ответил на шутливые вопросы ведущего шоу Ивана Урганта, в частности, пошутил над новичком казанцев полузащитником Дмитрием Тарасовым.
Общество
«Красное & Белое» проверит информацию об утечке данных клиентов
Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" проверяет информацию об утечке данных ее клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Красное & Белое".
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Происшествия
Горевший в Охотском море траулер, предположительно, затонул
Траулер "Энигма Астралис", горевший в Охотском море, предположительно, затонул, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.
Общество
Посольство РФ обсуждает с Китаем выезд россиян из провинции Хубэй
Власти Китая пока не приняли решения о выезде россиян из провинции Хубэй. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Поднебесной.