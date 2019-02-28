Общество
ИнтерфаксСчетная палата раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта «Экология»
Счетная палата, представляя промежуточные итоги мониторинга мероприятий национальных проектов, раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта (НП) "Экология". В состав нацпроекта "Экология" включены 11 федеральных проектов.
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Футбол
«Барселона» предложила Почеттино занять пост главного тренера
Сообщается, что «Барселона» уже связалась с Почеттино и предложила ему заменить в команде Эрнесто Вальверде.
Гаджеты
Цена на смартфон Lenovo Z5 Pro GT снизилась до 190 долларов
Смартфон Lenovo Z5 Pro GT поступил в продажу еще год назад.
Экономика
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Общество
В Австралии для кенгуру скинули с воздуха тонны картофеля и моркови
"Сотрудники охраны национальных парков сегодня скинули тысячи килограммов еды, в основном, сладкого картофеля и моркови, для колоний наших кистехвостых каменных кенгуру в Новом Южном Уэльсе", - говорится в сообщении министра.
Культура
В Перми завершился Рождественский турнир конкурса ледовых скульптур
11 января В Перми прошёл заключительный день работы мастеров рождественского турнира по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Происшествия
В Благовещенске снова «заминировали» школы
Читатели «Амурской службы новостей» сообщили, что в Благовещенске снова эвакуируют учащихся из школ в связи с сообщениями о «минированиях».
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Авто
В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Происшествия
В Бурятии отец погибшей девочки ответил Баиру Жамбалову
Сегодня ночью, 13 января, отец погибшей в смертельном ДТП девочки Максим Б. прокомментировал пост политика Баира Жамбалова, посвященный трагедии у села Батурино в Бурятии.
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Здоровье
Эти три микроэлемента снижают кровяное давление
Магний является важным минералом для организма, так как он помогает кальцию в формировании костей, улучшает уровень сахара в крови, помогает нервам и мышцам функционировать, снижает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
Политика
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
Общество
Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса
Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
Общество
Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Кино
В сеть вышел финальный трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
За месяц до премьеры студия Warner Bros. обнародовала финальный трейлер кинокомикса с Марго Робби «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», наглядно демонстрирующий ранее скрытый экшн-потенциал картины и каноническую маску готэмского мафиози Романа Сиониса, в исполнении Юэна МакГрегора.
Политика
В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Футбол
Агуэро стал рекордсменом АПЛ по числу хет-триков
Здоровье
Уйба поддержал идею создания травмоцентра в Димитровграде
В Димитровграде к 2021 году создадут первичный сосудистый центр и травматологический центр второго уровня.
Общество
Карлос Гон хочет передать материалы своего дела независимым юристам
Бывший глава Nissan Карлос Гон, в конце декабря бежавший из Японии, в интервью «Асахи симбун» заявил, что готов предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов.
Экономика
Плюхин – об Амазарском ЦПК: Китайцы с 2004 года выпилили много леса
Китайцы с 2004 года выпилили много леса.
Авто
Какие новинки подготовил АвтоВАЗ на 2020 год
В конце первого квартала 2020 года АвтоВАЗ планирует начать выпуск «заряженного» универсала Lada Vesta SW Sport.
Экономика
Курским пенсионерам подняли пенсии
В Курской области индексация коснулась 354 тысяч пенсионеров. Размер прибавки зависит от размера пенсии.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Происшествия
В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора
Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вынужденно вернулся в Шереметьево
Самолет SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Ставрополь, был вынужден вернуться из-за возможных проблем с двигателем.