Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСчетная палата раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта «Экология»

Счетная палата, представляя промежуточные итоги мониторинга мероприятий национальных проектов, раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта (НП) "Экология". В состав нацпроекта "Экология" включены 11 федеральных проектов.
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Счетная палата раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта «Экология»

Интерфакс17:07

Счетная палата: россиянам через 6 лет будет некуда выбрасывать мусор

Московский Комсомолец17:02

Целей национального проекта «Экология», возможно, не удастся достичь, предупреждает Счетная палата

Эхо Москвы18:05

Нацпроект «Экология» не учитывает глобальных изменений климата - Счетная палата

ПРАЙМ16:16

Счетная палата предупредила о слишком быстром заполнении мусорных полигонов

Вечерняя Москва18:00
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«Барселона» предложила Почеттино занять пост главного тренера

Сообщается, что «Барселона» уже связалась с Почеттино и предложила ему заменить в команде Эрнесто Вальверде.
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Цена на смартфон Lenovo Z5 Pro GT снизилась до 190 долларов

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT поступил в продажу еще год назад.
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Новая технология может сделать сенсорной любую поверхность

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В России снизился спрос на майонез в предновогодний период

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Lenta.ru 19:56
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В Австралии для кенгуру скинули с воздуха тонны картофеля и моркови

"Сотрудники охраны национальных парков сегодня скинули тысячи килограммов еды, в основном, сладкого картофеля и моркови, для колоний наших кистехвостых каменных кенгуру в Новом Южном Уэльсе", - говорится в сообщении министра.
ТАСС 09:50
Культура

В Перми завершился Рождественский турнир конкурса ледовых скульптур

11 января В Перми прошёл заключительный день работы мастеров рождественского турнира по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
АиФ Пермь вчера в 12:15
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости 17:08
Происшествия

В Благовещенске снова «заминировали» школы

Читатели «Амурской службы новостей» сообщили, что в Благовещенске снова эвакуируют учащихся из школ в связи с сообщениями о «минированиях».
АСН24 19:57
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 15:27
Авто

В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей

В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Московский Комсомолец 04:34
Армия и оружие

Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии

Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Дни24 08:07
Происшествия

В Бурятии отец погибшей девочки ответил Баиру Жамбалову

Сегодня ночью, 13 января, отец погибшей в смертельном ДТП девочки Максим Б. прокомментировал пост политика Баира Жамбалова, посвященный трагедии у села Батурино в Бурятии.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:08
Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

RuNews24.ru вчера в 09:02
Здоровье

Эти три микроэлемента снижают кровяное давление

Магний является важным минералом для организма, так как он помогает кальцию в формировании костей, улучшает уровень сахара в крови, помогает нервам и мышцам функционировать, снижает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
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Политика

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
ТАСС 19:22
Общество

Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса

Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
Kleo.ru 05:08
Общество

Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах

Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РБК вчера в 04:10
Кино

В сеть вышел финальный трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

За месяц до премьеры студия Warner Bros. обнародовала финальный трейлер кинокомикса с Марго Робби «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», наглядно демонстрирующий ранее скрытый экшн-потенциал картины и каноническую маску готэмского мафиози Романа Сиониса, в исполнении Юэна МакГрегора.
Киноафиша России 10 января в 04:09
Политика

В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Вести.Ru 18:06
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Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
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Футбол

Агуэро стал рекордсменом АПЛ по числу хет-триков

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Здоровье

Уйба поддержал идею создания травмоцентра в Димитровграде

В Димитровграде к 2021 году создадут первичный сосудистый центр и травматологический центр второго уровня.
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Общество

Карлос Гон хочет передать материалы своего дела независимым юристам

Бывший глава Nissan Карлос Гон, в конце декабря бежавший из Японии, в интервью «Асахи симбун» заявил, что готов предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов.
Коммерсантъ 02:20
Экономика

Плюхин – об Амазарском ЦПК: Китайцы с 2004 года выпилили много леса

Китайцы с 2004 года выпилили много леса.
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Авто

Какие новинки подготовил АвтоВАЗ на 2020 год

В конце первого квартала 2020 года АвтоВАЗ планирует начать выпуск «заряженного» универсала Lada Vesta SW Sport.
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Экономика

Курским пенсионерам подняли пенсии

В Курской области индексация коснулась 354 тысяч пенсионеров. Размер прибавки зависит от размера пенсии.
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Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
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В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора

Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
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Происшествия

Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вынужденно вернулся в Шереметьево

Самолет SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Ставрополь, был вынужден вернуться из-за возможных проблем с двигателем.
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Происшествия

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

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