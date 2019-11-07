Экономика

РосбалтРосбалтСчетная палата раскритиковала исполнение бюджета РФ

Уровень исполнения расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года оказался достаточно низким — всего 62,9%, причем он стал самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года.
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СП отмечает низкое исполнение расходов на субсидии медработникам до 50 лет в селах

ТАСС06 ноября в 16:52

Бери - не хочу

Российская газета06 ноября в 16:01

Нацпроекты освоили лишь половину денег

Независимая газетавчера в 11:49

Расходы бюджета на нацпроекты России за девять месяцев составили только 52%

REGNUM06 ноября в 17:41

Счетная палата РФ прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета к концу года

ПРАЙМ06 ноября в 16:15

Счётная палата сообщила о рекордно низком исполнении бюджета

Life.ru06 ноября в 20:28

Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей

Будущее России. Национальные проекты06 ноября в 16:00
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Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Lenta.ru вчера в 11:42
Политика

Песков объяснил слова Путина о «Википедии»

Песков отметил, сообщает РИА «Новости», что «Википедия» — уважаемый и популярный ресурс, но, «при всем уважении» достоверность информации в «Википедии» «никем не гарантируется».
Росбалт 05:12
Культура

Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере

7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 05:47
Армия и оружие

Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии

Российская газета 05:02
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Наука

Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении

Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.
Волга-Медиа вчера в 20:49
Политика

Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
Политика

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.
Lenta.ru 06:33
Общество

МВД готовит поправки в УК и УПК за пропаганду наркотиков в интернете

28 октября Владимир Путин поручил подготовить такие поправки.
Говорит Москва 07:20
Политика

В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
RT на русском 04:21
Наука

Ученые разрабатывают изделия из биополимеров для лечения атеросклероза

Евразия Daily 04 ноября в 17:44
Транспорт

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Шоу-бизнес

Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Происшествия

Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ

Военный суд в Москве приговорил к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы участников ячейки террористической организации «Исламское государство»*, созданной в Ярославской области.
RT на русском 07:33
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
Похвистнево-Информ 05 ноября в 19:17
Происшествия

В аэропорту Хабаровска загорелся самолет с пассажирами

В пресс-службе СКР сообщили, что сегодня, 8 ноября, в аэропорту Хабаровска произошло возгорание двигателя самолета Embraer 190.
Новый День 00:12
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество

Опубликованы саундтрек Need for Speed Heat и запись игрового процесса

Запись первого часа игры Electronic Arts опубликовала официальный саундтрек Need for Speed Heat.
Игромания.ру 06 ноября в 14:09
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Общество

Назвавший русский язык клоачным профессор ВШЭ отказался извиняться

29 октября Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».
Lenta.ru 07:42
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости 03:40
Происшествия

В детсаду в Нарьян-Маре после убийства ребенка решили сделать ремонт

Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний ребенок, власти планируют отремонтировать и переименовать, чтобы избавить от напоминаний о трагедии.
РБК 07:45
Общество

Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

REGNUM 06:29
Общество

МВД передало чистые листы как доказательство по делу об ущербе от акций

Московское управление МВД России предоставило 21 чистый лист бумаги в качестве доказательств нанесенного ущерба по искам, поданным к оппозиции, на 10,2 млн руб. за организацию несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа.
РБК 06:50
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Космос

Астрономы впервые измерили скорость галактического ветра

МИР 24 вчера в 03:01
Общество

Медведев приравнял статус «Сириуса» к «долине МГУ»

Федеральный закон «Об инновационных научно-технологических центрах» был принят в 2017 году специально для создания на территории МГУ научно-технологического центра.
РБК 03:00
Шоу-бизнес

Савичева рассказала о расставании с мужем

Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Религия

Православная церковь Украины заявила, что ее признала Александрийская православная церковь

"С радостью сообщаем хорошую новость: блаженнейший папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в пятницу, 8 ноября, во время божественной литургии в храме Архангелов в столице Египта впервые помянул имя блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении на странице ПЦУ в "Фейсбуке".
ТАСС 06:44
Общество

Девочка написала покойному отцу и неожиданно получила ответное письмо

В Великобритании шестилетняя девочка отправила открытку своему покойному отцу и неожиданно получила ответное письмо, сообщает Daily Mail.
РЕН ТВ 05:10
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