Экономика

РосбалтРосбалтСчетная палата раскритиковала исполнение бюджета РФ

Уровень исполнения расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года оказался достаточно низким — всего 62,9%, причем он стал самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года.
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СП отмечает низкое исполнение расходов на субсидии медработникам до 50 лет в селах

ТАССвчера в 16:52

Бери - не хочу

Российская газетавчера в 16:01

Расходы бюджета на нацпроекты России за девять месяцев составили только 52%

REGNUMвчера в 17:41

Счетная палата РФ прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета к концу года

ПРАЙМвчера в 16:15

Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей

Будущее России. Национальные проектывчера в 16:00

Счётная палата сообщила о рекордно низком исполнении бюджета

Life.ruвчера в 20:28

Счетная палата раскритиковала исполнение бюджета РФ

Росбалт01:36
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Погибшего актера Джеймса Дина «воскресят» спустя 60 лет для фильма

РЕН ТВ 02:16
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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз

Участники «ДОМа-2» ждут второго ребенка. У Ольги и Дмитрия есть дочь Василиса, которая вместе с ними находится на реалити-шоу.
StarHit.ru 03:40
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Кино

Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки

Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.
Popcornnews.ru 02:30
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Происшествия

Московскому следователю откусили щеку за место в баре

Следователь увидел у стойки бара свободное место и сел за него, но через некоторое время к нему подошел мужчина и потребовал освободить стул.
Lenta.ru 03:50
Армия и оружие

Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией

Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
RT на русском 03:39
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Происшествия

В Киеве совершено покушение на российско-украинского бизнесмена

Daily Storm вчера в 21:03
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Футбол

Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол

В возрасте 18 лет и 301 дня хавбек стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, отметившимся голом.
Sports.ru вчера в 16:11
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Политика

Эрдоган обсудит с Путиным Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.
Lenta.ru 04:00
Экономика

ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет перед каждым заседанием совета директоров оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ключевой ставки, а также учитывать данные о состоянии российской и мировой экономик, проинфляционные риски и решения в области бюджетной политики.
ТАСС 02:44
Общество

Главным редактором «Дождя» станет Тихон Дзядко

Тихон Дзядко работал на телеканале RTVi, где занимал должность заместителя главного редактора, также в активе журналиста работа на радиостанции «Эхо Москвы».
BFM.ru 04:19
Футбол

Отец Черышева сообщил сроки восстановления Дениса

Денис побоялся продолжить игру. Сделали узи, есть небольшой надрыв, восстановление займет небольшое время.
Sportbox.RU 04:07
Здоровье

Более 16 тысяч женщин прошли бесплатное обследование молочных желез

Бесплатные консультации с онкологом-маммологом, маммография и УЗИ молочных желез женщины были доступны в Москве по субботам и воскресеньям с 12 октября по 3 ноября.
Москва 24 вчера в 23:33
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru вчера в 00:33
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Технологии

Корпорация «Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 млрд рублей

В «Росатоме» сообщили, что к 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов.
Общая газета.RU 02:43
Авто

В России сертифицировали семиместный Volkswagen Tiguan Allspace

Напомним, VW Tiguan Allspace был представлен ещё в начале 2017 года. Его главное отличие - увеличенная на 110 мм колёсная база.
За рулем Кубань 04:16
Экономика

Apple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

Отмечается, что в всего в прошлом году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний составила 965 млрд рублей, что на 27% выше, чем в годом ранее.
REGNUM 02:43
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Футбол

Что сказал Сёмин после матча «Локомотив» — «Ювентус» в Лиге чемпионов

По окончании матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» состоялась пресс-конференция с участием главного тренера хозяев.
RT на русском вчера в 15:43
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