Уровень исполнения расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года оказался достаточно низким — всего 62,9%, причем он стал самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года.

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз Участники «ДОМа-2» ждут второго ребенка. У Ольги и Дмитрия есть дочь Василиса, которая вместе с ними находится на реалити-шоу.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.

Кино Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.

Происшествия Московскому следователю откусили щеку за место в баре Следователь увидел у стойки бара свободное место и сел за него, но через некоторое время к нему подошел мужчина и потребовал освободить стул.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Футбол Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол В возрасте 18 лет и 301 дня хавбек стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, отметившимся голом.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Политика Эрдоган обсудит с Путиным Сирию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.

Экономика ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет перед каждым заседанием совета директоров оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ключевой ставки, а также учитывать данные о состоянии российской и мировой экономик, проинфляционные риски и решения в области бюджетной политики.

Общество Главным редактором «Дождя» станет Тихон Дзядко Тихон Дзядко работал на телеканале RTVi, где занимал должность заместителя главного редактора, также в активе журналиста работа на радиостанции «Эхо Москвы».

Футбол Отец Черышева сообщил сроки восстановления Дениса Денис побоялся продолжить игру. Сделали узи, есть небольшой надрыв, восстановление займет небольшое время.

Здоровье Более 16 тысяч женщин прошли бесплатное обследование молочных желез Бесплатные консультации с онкологом-маммологом, маммография и УЗИ молочных желез женщины были доступны в Москве по субботам и воскресеньям с 12 октября по 3 ноября.

Происшествия МВД разоблачило группу кредитных мошенников В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Общество На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

Технологии Корпорация «Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 млрд рублей В «Росатоме» сообщили, что к 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов.

Авто В России сертифицировали семиместный Volkswagen Tiguan Allspace Напомним, VW Tiguan Allspace был представлен ещё в начале 2017 года. Его главное отличие - увеличенная на 110 мм колёсная база.

Экономика Apple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний Отмечается, что в всего в прошлом году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний составила 965 млрд рублей, что на 27% выше, чем в годом ранее.

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

Происшествия СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.