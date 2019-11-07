Экономика
ТАССРостуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%
Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 16:00
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Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Футбол
Фернандеш вывел «Краснодар» вперед в игре с «Трабзонспором»
На 27-й минуте матча Мануэл Фернандеш поразил ворота соперника и вывел "Краснодар" вперед. Голевая передача на счету Кристофера Ольссона.
Bobsoccer 13:24
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Kinonews.ru вчера в 16:03
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат 11:34
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
ФедералПресс вчера в 21:29
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Экономика
Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа ВТБ долгов компании
Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" на Московской бирже выросли по состоянию на 11:00 мск более чем на 4%, до 63,3 руб. Кроме того, на торгах выросла и стоимость привилегированных акций "Мечела" более чем на 2,3%, до 91,25 руб. за штуку.
РБК 03:19
Политика
Аваков назвал дату и время начала разведения сил в Петровском
Разведение сил и средств на участке линии разграничения в районе поселка Петровское начнется ровно в полдень 8 ноября.
Украина.ру 11:03
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
РБК 09:47
Политика
Власти Германии хотят скорейшего саммита «нормандской четвёрки»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что власти страны прилагают большие усилия для организации встречи в «нормандском формате» (Россия, Франция, ФРГ и Украина) в «ближайшие недели» или обозримом будущем.
News.ru 11:38
Политика
Зеленский назвал главную победу нынешней Верховной рады
Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».
REGNUM 13:42
Политика
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Политика
Зеленского шокировала работа танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский шокировал тот факт, что на харьковском заводе имени В.А. Малышева с 2009 года выпустили только один танк для Вооруженных сил Украины.
Народные новости вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной
Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
StarHit.ru 05 ноября в 06:00
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Поездка из Москвы с повышенным комфортом в СВ будет стоить 9952 руб. Плацкарт из Северной столицы в Севастополь обойдется дешевле – в 3500 руб. Приобрести посадочные талоны можно будет с 8 ноября в железнодорожных кассах и в Интернете.
Газета.Ru 14:00
Технологии
В Microsoft записали фильм «Супермен» на кусок кварцевого стекла
Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros. записала фильм "Супермен" 1978 года выпуска на кусок кварцевого стекла толщиной 2 миллиметра.
Интерфакс 05 ноября в 08:35
Футбол
«Динамо» и «Шахтёр» забили шесть голов в Загребе
Загребское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтёром» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:3.
REGNUM 02:01
Шоу-бизнес
Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала
Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
Рамблер 00:59
Футбол
Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште
Фанаты московского ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».
Lenta.ru 14:02
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Баскетбол
«Химки» обыграли «Зенит» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролига «Зенит» дома уступил «Химкам» (73:87).
Спорт-Экспресс 13:45
Спорт
Российские пляжники обыграли Мексику на Межконтинентальном кубке
Сборная России по пляжному футболу победила команду Мексики в матче второго тура группового этапа на Межконтинентальном кубке, который проходит в Дубае (ОАЭ).
РИА Новости вчера в 11:55
Общество
В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Газета.Ru 10:57
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53