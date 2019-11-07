Экономика

ТАССТАССРостуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%

Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

СП отмечает низкое исполнение расходов на субсидии медработникам до 50 лет в селах

ТАССвчера в 16:52

Бери - не хочу

Российская газетавчера в 16:01

Нацпроекты освоили лишь половину денег

Независимая газета11:49

Расходы бюджета на нацпроекты России за девять месяцев составили только 52%

REGNUMвчера в 17:41

Счётная палата сообщила о рекордно низком исполнении бюджета

Life.ruвчера в 20:28

Счетная палата РФ прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета к концу года

ПРАЙМвчера в 16:15

Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей

Будущее России. Национальные проектывчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»

StarHit.ru вчера в 13:00
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Футбол

Фернандеш вывел «Краснодар» вперед в игре с «Трабзонспором»

На 27-й минуте матча Мануэл Фернандеш поразил ворота соперника и вывел "Краснодар" вперед. Голевая передача на счету Кристофера Ольссона.
Bobsoccer 13:24
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Kinonews.ru вчера в 16:03
Футбол

Представлена форма сборной России на Евро-2020

Чемпионат 11:34
Армия и оружие

В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат

Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
ФедералПресс вчера в 21:29
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд вчера в 10:20
Экономика

Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа ВТБ долгов компании

Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" на Московской бирже выросли по состоянию на 11:00 мск более чем на 4%, до 63,3 руб. Кроме того, на торгах выросла и стоимость привилегированных акций "Мечела" более чем на 2,3%, до 91,25 руб. за штуку.
РБК 03:19
Политика

Аваков назвал дату и время начала разведения сил в Петровском

Разведение сил и средств на участке линии разграничения в районе поселка Петровское начнется ровно в полдень 8 ноября.
Украина.ру 11:03
Общество

Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье

Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
РБК 09:47
Политика

Власти Германии хотят скорейшего саммита «нормандской четвёрки»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что власти страны прилагают большие усилия для организации встречи в «нормандском формате» (Россия, Франция, ФРГ и Украина) в «ближайшие недели» или обозримом будущем.
News.ru 11:38
Политика

Зеленский назвал главную победу нынешней Верховной рады

Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».
REGNUM 13:42
Политика

Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle

На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Политика

Зеленского шокировала работа танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский шокировал тот факт, что на харьковском заводе имени В.А. Малышева с 2009 года выпустили только один танк для Вооруженных сил Украины.
Народные новости вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной

Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
StarHit.ru 05 ноября в 06:00
Транспорт

Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым

Поездка из Москвы с повышенным комфортом в СВ будет стоить 9952 руб. Плацкарт из Северной столицы в Севастополь обойдется дешевле – в 3500 руб. Приобрести посадочные талоны можно будет с 8 ноября в железнодорожных кассах и в Интернете.
Газета.Ru 14:00
Технологии

В Microsoft записали фильм «Супермен» на кусок кварцевого стекла

Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros. записала фильм "Супермен" 1978 года выпуска на кусок кварцевого стекла толщиной 2 миллиметра.
Интерфакс 05 ноября в 08:35
Футбол

«Динамо» и «Шахтёр» забили шесть голов в Загребе

Загребское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтёром» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:3.
REGNUM 02:01
Шоу-бизнес

Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала

Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
Рамблер 00:59
Футбол

Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште

Фанаты московского ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».
Lenta.ru 14:02
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Общество

В Петербурге коммунистов бросили в автозаки на пути к «Авроре»

REGNUM 13:42
Баскетбол

«Химки» обыграли «Зенит» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролига «Зенит» дома уступил «Химкам» (73:87).
Спорт-Экспресс 13:45
Спорт

Российские пляжники обыграли Мексику на Межконтинентальном кубке

Сборная России по пляжному футболу победила команду Мексики в матче второго тура группового этапа на Межконтинентальном кубке, который проходит в Дубае (ОАЭ).
РИА Новости вчера в 11:55
Общество

В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников

Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Газета.Ru 10:57
Общество

Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах

Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Игры

Руководитель Guerrilla Games стал новым главой SIE Worldwide Studios

News.ru 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное