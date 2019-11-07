Экономика
РосбалтСчетная палата раскритиковала исполнение бюджета РФ
Уровень исполнения расходов федерального бюджета в январе—сентябре 2019 года оказался достаточно низким — всего 62,9%, причем он стал самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года.
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СП отмечает низкое исполнение расходов на субсидии медработникам до 50 лет в селах
ТАСС06 ноября в 16:52
Счетная палата РФ прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета к концу года
ПРАЙМ06 ноября в 16:15
Федеральный бюджет направил на «дорожный» нацпроект за девять месяцев 72,4 млрд рублей
Будущее России. Национальные проекты06 ноября в 16:00
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Общество
Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия по делу проекта "Северный поток — 2", сообщается в твиттере регулятора.
РИА Новости 05:40
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Транспорт
Стартовала продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 01:37
Происшествия
Умер еще один пострадавший при стрельбе в Забайкалье, сообщили СМИ
Умер еще один пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкалье, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 05:44
Политика
Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога
У российских властей нет планов по ограничению доступа к интернет-энциклопедии «Википедия» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:12
Происшествия
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Происшествия
Взрыв прогремел на шахте в Германии
Уточняется, что к настоящему моменту известно о двух пострадавших. В результате взрыва заблокированными в шахте оказались 30 человек.
Аргументы недели 05:30
Политика
Кремль оценил слова Макрона о сценариях развития России
В трех вариантах дальнейшего развития России, о которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон, есть все элементы, которые Москва использует сегодня для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:58
Происшествия
«Золотой» полковник ФСБ оказался потомственным богачом
Генпрокуратура просит через суд конфисковать у полковника ФСБ и его родственников имущества и денежных средств на общую сумму шесть миллиардов рублей.
Lenta.ru 05:52
Политика
Германии пришлось отложить защиту «Северного потока-2»
В Берлине отложили принятие поправок к закону, который регулирует газовую директиву Евросоюза в Германии.
Lenta.ru вчера в 23:27
Общество
Работу шахты в ДНР остановили из-за загадочных подземных толчков
RT на русском 05:54
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Фанаты ЦСКА в большом количестве приехали в Будапешт, где объединились с несколькими дружественными им группировками болельщиков из соседних стран - болгарского ЦСКА, сербского "Партизана" и польского "Видзева".
Газета.Ru 03:00
Футбол
Ерохин вызван в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в расположение сборной России по футболу для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино.
RT на русском 05:29
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49
Политика
Кремль отреагировал на данные Минздрава о сокращении числа врачей
В конце октября Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 55 регионах России. Так, врачей скорой помощи стало меньше на 534 человека.
Lenta.ru 06:23
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали таксиста, избившего до смерти пассажира
Сотрудники полиции задержали водителя такси в Нижнем Новгороде, который избил пассажира, умершего на месте происшествия.
ТАСС 04:05
Общество
Блокировку почты и мессенджеров россиян посчитали неисполнимой
Законотворцы предложили ввести в закон термин «организатор сервиса обмена сообщениями», объединяющий мессенджеры и сервисы электронной почты.
Lenta.ru 05:59
Общество
Синоптики рассказали о грядущей «вишневой» зиме в Москве
7 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что грядущая зима в Москве обещает быть очень теплой.
Известия 04:04
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина
Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
REGNUM 06:18
Общество
Министр просвещения заявила о нехватке молодых учителей
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста составляют более трети педагогов российских школ, учителей младше 29 лет – всего 5,9 %, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.
Аргументы и Факты 06:04
Футбол
Умер чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
ТАСС Спорт 03:57
Хоккей
Овечкин забросил две шайбы в победном для «Вашингтона» матче НХЛ
Московский Комсомолец вчера в 22:26
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37